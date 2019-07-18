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Корк Сити
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Результаты
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:30
Прогрес
1 : 2
Корк Сити
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:30
1 раунд
Прогрес
1
Корк Сити
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:45
Корк Сити
0 : 2
Прогрес
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:45
1 раунд
Корк Сити
0
Прогрес
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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