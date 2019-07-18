Корк Сити

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Результаты
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:30
Прогрес
1 : 2
Корк Сити
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:30
1 раунд
Прогрес
1
Корк Сити
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:45
Корк Сити
0 : 2
Прогрес
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:45
1 раунд
Корк Сити
0
Прогрес
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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