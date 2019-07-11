Матч завершен
Корк Сити
Корк
0:2
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Прогрес
Нидеркорн
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 21:45 МСК
11.07.2019, 21:45 МСК
четверг
Составы
Прогрес
мин
31
Тилль
Себастьен Тилль
90
34
Холл
Тим Холл
90
4
Скендерович
Алдин Скендерович
90
Запасные
81
Чеканович
Юн Чеканович