Матч завершен
Корк Сити
Корк
1:2
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Генк
Генк
Буффель 13
Деваст 41
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
4 авг. 2016, 21:45 МСК
4.08.2016, 21:45 МСК
четверг
Составы
Генк
мин
1
Бизот
Марко Бизот
90
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
21
Уронен
Йере Уронен
90
5
Уолш
Сэнди Уолш
90
6
Деваст
Себастьен Деваст
41'
41'
90
15
Вутерс
Дрис Вутерс
90
19
Буффель
Томас Буффель
13'
13'
84
92
Кебану
Нискенс Кебану
90
24
Посуэло
Алехандро Посуэло
90
31
Бэйли
Леон Бэйли
66
77
Саматта
Мбвана Саматта
77
Запасные
26
Котелеш
Ласло Котелеш
17
Чиманга
Дерик Чиманга
8
Кумордзи
Беннард Кумордзи
28
Хейнен
Брайан Хейнен
7
Карелис
Николас Карелис
14
Троссард
Леандро Троссард