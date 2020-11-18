Эквадор - Колумбия: 18 ноября 2020 смотреть онлайн

Матч завершен
Эквадор
6:1

Эквадор - Колумбия: 18 ноября 2020 смотреть онлайн

Матч завершен
Колумбия
Отбор ЧМ. Южная Америка, 4 тур

Отбор ЧМ. Южная Америка,

4 тур
18 нояб. 2020, 0:01 МСК
18.11.2020, 0:01 МСК
среда
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События

Матч окончен 6:1

Прошлые матчи

18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 0:01
Эквадор
6 : 1
Колумбия
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 0:01
Эквадор
6
Колумбия
1

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