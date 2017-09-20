Депортиво - Алавес: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
1:0

Депортиво - Алавес: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Алавес
Витория-Гастейс
Примера, 5 тур

Примера,

Испания
20 сент. 2017, 22:00 МСК
20.09.2017, 22:00 МСК
среда
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Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Депортиво
0 : 1
Алавес
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Депортиво
0
Алавес
1
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 20:30
Алавес
1 : 0
Депортиво
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 20:30
Алавес
1
Депортиво
0
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 22:00
Депортиво
1 : 0
Алавес
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 22:00
Депортиво
1
Алавес
0
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 20:30
Депортиво
0 : 1
Алавес
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 20:30
Депортиво
0
Алавес
1
11.01.2017 11 янв. 2017 ср 21:00
Алавес
1 : 1
Депортиво
11.01.2017 11 янв. 2017 ср 21:00
Алавес
1
Депортиво
1
03.01.2017 03 янв. 2017 вт 23:15
Депортиво
2 : 2
Алавес
03.01.2017 03 янв. 2017 вт 23:15
Депортиво
2
Алавес
2
19.09.2016 19 сент. 2016 пн 21:45
Алавес
0 : 0
Депортиво
19.09.2016 19 сент. 2016 пн 21:45
Алавес
0
Депортиво
0

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