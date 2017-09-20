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Депортиво VS Алавес
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Депортиво - Алавес: 20 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
1:0
Депортиво - Алавес: 20 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Алавес
Витория-Гастейс
Примера, 5 тур
Примера,
Испания
20 сент. 2017, 22:00 МСК
20.09.2017, 22:00 МСК
среда
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События
Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Депортиво
0 : 1
Алавес
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Депортиво
0
Алавес
1
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
20:30
Алавес
1 : 0
Депортиво
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
20:30
Алавес
1
Депортиво
0
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
22:00
Депортиво
1 : 0
Алавес
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
22:00
Депортиво
1
Алавес
0
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
20:30
Депортиво
0 : 1
Алавес
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
20:30
Депортиво
0
Алавес
1
11.01.2017
11 янв. 2017
ср
21:00
Алавес
1 : 1
Депортиво
11.01.2017
11 янв. 2017
ср
21:00
Алавес
1
Депортиво
1
03.01.2017
03 янв. 2017
вт
23:15
Депортиво
2 : 2
Алавес
03.01.2017
03 янв. 2017
вт
23:15
Депортиво
2
Алавес
2
19.09.2016
19 сент. 2016
пн
21:45
Алавес
0 : 0
Депортиво
19.09.2016
19 сент. 2016
пн
21:45
Алавес
0
Депортиво
0
Новости
Игрок ввел второй мяч в поле. И оставил команду на час в меньшинстве
#Эдгар Мендес
09 ноября 2020, 16:06
Игроки «Хетафе» были в майках без логотипа и технического спонсора. Один играл так с самого начала, другой – со второго тайма
#Хетафе
26 сентября 2020, 19:35
Вратарь «Алавеса» забылся и поймал мяч далеко за штрафной
#Фернандо Пачеко
13 июня 2020, 19:20
Познать мир в 22 года: быть самым дорогим игроком страны, но все равно сменить шесть лиг
#Оливер Берк
10 февраля 2020, 22:20
Бывший игрок «Рубина» грубил больше всех в Примере. Уже уехал, но все равно лидирует по карточкам
#Мубарак Вакасо
07 февраля 2020, 22:51
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20
#
Новости матча
Агуэро лег на поле в матче с «Алавесом». Причина – тахикардия и дискомфорт в груди. Его ждет кардиологическое обследование
31 октября 2021, 09:43
У «Барселоны» худший старт в Примере за 18 лет. Последняя победа в чемпионате случилась месяц назад
01 ноября 2020, 09:24
«Алавес» объявил о 15 зараженных коронавирусом внутри клуба
18 марта 2020, 18:36