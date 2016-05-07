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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бастия
Бастия
Каюзак 43
1:0
Матч завершен
Анжер
Анжер
Лига 1, 37 тур
Лига 1,
37 тур
Франция
7 мая 2016, 22:00 МСК
7.05.2016, 22:00 МСК
суббота
Стефан Ланнуа
Стефан Ланнуа
Главный Судья
Составы
Бастия
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
90
20
Модесто
Франсуа Модесто
90
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
23
Джику
Александер Джику
90
8
Данич
Гаэль Данич
59
7
Айите
Флойд Айите
90
18
Каюзак
Янник Каюзак
43'
43'
90
6
Фофана
Секо Фофана
58
25
Камано
Франсуа Камано
90
Запасные
1
Хансен
Йеспер Хансен
28
Маранж
Флориан Маранж
17
Пейберне
Матье Пейберне
29
Сиони
Жиль Сиони
19
Нгандо
Аксель Нгандо
11
Брандао
Брандао
33
Кулибали
Лассана Кулибали
Анжер
мин
2
Ангула
Гаэль Ангула
90
30
Летеллье
Александре Летеллье
90
6
Бурийон
Грегори Бурийон
66
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
3
Бука
Арнольд Бука
90
24
Томас
Ромен Томас
90
5
Мангани
Томас Мангани
90
15
Капелле
Пьеррик Капелле
83
17
Ндойе
Шейх Ндойе
90
10
Суну
Жилль Суну
90
14
Кеткеофомфоне
Билли Кеткеофомфоне
60
Запасные
1
Петрич
Денис Петрич
7
Орьяк
Оливье Орьяк
19
Серин
Матиас Серин
20
Дье
Шарль Дье
9
Яттара
Мохамед Яттара
27
Доре
Феребори Доре
25
Бенрахма
Саид Бенрахма