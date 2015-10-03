Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Анжер
Анжер
Кеткеофомфоне 41
1:0
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 9 тур
Лига 1,
9 тур
Франция
3 окт. 2015, 21:00 МСК
3.10.2015, 21:00 МСК
суббота
Себастьян Морейра
Себастьян Морейра
Главный Судья
Составы
Анжер
мин
1
Бутель
Людовик Бутель
90
21
Эндрю
Йоан Эндрю
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
24
Томас
Ромен Томас
90
5
Мангани
Томас Мангани
84
9
Камара
Абдул Камара
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
17
Ндойе
Шейх Ндойе
90
28
Сайсс
Ромен Сайсс
90
27
Доре
Феребори Доре
90
14
Кеткеофомфоне
Билли Кеткеофомфоне
41'
41'
85
Запасные
30
Летеллье
Александре Летеллье
3
Бука
Арнольд Бука
2
Ангула
Гаэль Ангула
15
Капелле
Пьеррик Капелле
7
Орьяк
Оливье Орьяк
11
Сиссоко
Слимане Сиссоко
Бастия
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
90
28
Маранж
Флориан Маранж
90
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
17
Пейберне
Матье Пейберне
90
28
Данич
Гаэль Данич
70
7
Айите
Флойд Айите
90
18
Каюзак
Янник Каюзак
36
6
Фофана
Секо Фофана
90
29
Сиони
Жиль Сиони
90
11
Брандао
Брандао
64
Запасные
1
Хансен
Йеспер Хансен
20
Модесто
Франсуа Модесто
41
Нгандо
Аксель Нгандо
22
Мабулу
Кристофер Мабулу
2
Диалло
Садио Диалло
27
Распентино
Флориан Распентино
33
Кулибали
Лассана Кулибали