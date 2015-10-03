Матч завершен
Анжер
Анжер
Кеткеофомфоне 41
1:0
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 9 тур

Лига 1,

9 тур

Франция
3 окт. 2015, 21:00 МСК
3.10.2015, 21:00 МСК
суббота
Себастьян Морейра
Себастьян Морейра
Главный Судья
Составы
Анжер
мин
1
Бутель
Людовик Бутель
90
21
Эндрю
Йоан Эндрю
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
24
Томас
Ромен Томас
90
5
Мангани
Томас Мангани
84
9
Камара
Абдул Камара
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
17
Ндойе
Шейх Ндойе
90
28
Сайсс
Ромен Сайсс
90
27
Доре
Феребори Доре
90
14
Кеткеофомфоне
Билли Кеткеофомфоне
41'
41'
85
Запасные
30
Летеллье
Александре Летеллье
3
Бука
Арнольд Бука
2
Ангула
Гаэль Ангула
15
Капелле
Пьеррик Капелле
7
Орьяк
Оливье Орьяк
11
Сиссоко
Слимане Сиссоко
Бастия
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
90
28
Маранж
Флориан Маранж
90
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
17
Пейберне
Матье Пейберне
90
28
Данич
Гаэль Данич
70
7
Айите
Флойд Айите
90
18
Каюзак
Янник Каюзак
36
6
Фофана
Секо Фофана
90
29
Сиони
Жиль Сиони
90
11
Брандао
Брандао
64
Запасные
1
Хансен
Йеспер Хансен
20
Модесто
Франсуа Модесто
41
Нгандо
Аксель Нгандо
22
Мабулу
Кристофер Мабулу
2
Диалло
Садио Диалло
27
Распентино
Флориан Распентино
33
Кулибали
Лассана Кулибали