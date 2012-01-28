Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Де Йонг 5
Хайн 66
2:2
Матч завершен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Дик 25
Дик 48
Бундеслига, 19 тур

Бундеслига,

19 тур

Германия
28 янв. 2012, 17:30 МСК
28.01.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Аугсбург
мин
0
Йенцш
Симон Йенцш
90
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
65
0
Оэрль
Торстен Оэрль
90
0
Бринкманн
Даниэль Бринкманн
90
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
5'
5'
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
77
Запасные
0
Гелиос
Йоаннис Гелиос
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Санко
Джибрил Санко
0
Ндженг
Марсель Ндженг
0
Давидс
Лоренцо Давидс
0
Синкала
Эндрю Синкала
0
Хайн
Штефан Хайн
66'
Кайзерслаутерн
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Бугера
Александер Бугера
90
0
Шимунек
Ян Шимунек
90
0
Родней
Родней
90
0
Дик
Флориан Дик
25'
48'
25', 48'
90
0
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
0
Шахан
Олкай Шахан
90
0
Фортунис
Константинос Фортунис
85
0
Кирх
Оливер Кирх
70
0
Вагнер
Сандро Вагнер
90
0
Сверчок
Якуб Сверчок
74
Запасные
0
Зиппель
Тобиас Зиппель
0
Яхья
Антар Яхья
0
Йессен
Леон Йессен
0
Пецос
Танос Пецос
0
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу
0
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
0
Дерстрофф
Юлиан-Морис Дерстрофф