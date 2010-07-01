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Кубок России
Армавир VS Волгарь
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Армавир - Волгарь: 01 июля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Армавир
Армавир
0:0
( 4 : 5)
Армавир - Волгарь: 01 июля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
Кубок России, 1/32 финала
Кубок России,
1/32 финала
Россия
1 июля 2010, 17:30 МСК
1.07.2010, 17:30 МСК
четверг
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События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
19:00
Армавир
1 : 0
Волгарь
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
19:00
Армавир
1
Волгарь
0
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
19:00
Волгарь
2 : 0
Армавир
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
19:00
Волгарь
2
Армавир
0
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
16:30
Армавир
2 : 1
Волгарь
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
16:30
Армавир
2
Волгарь
1
01.07.2010
01 июля 2010
чт
17:30
Армавир
0(4) : 0(5)
Волгарь
01.07.2010
01 июля 2010
чт
17:30
Армавир
0(4)
Волгарь
0(5)
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