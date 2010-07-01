Армавир - Волгарь: 01 июля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Армавир
Армавир
0:0
( 4 : 5)

Армавир - Волгарь: 01 июля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Волгарь
Астрахань
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
1 июля 2010, 17:30 МСК
1.07.2010, 17:30 МСК
четверг
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События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

11.04.2016 11 апр. 2016 пн 19:00
Армавир
1 : 0
Волгарь
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 19:00
Армавир
1
Волгарь
0
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 19:00
Волгарь
2 : 0
Армавир
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 19:00
Волгарь
2
Армавир
0
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 16:30
Армавир
2 : 1
Волгарь
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 16:30
Армавир
2
Волгарь
1
01.07.2010 01 июля 2010 чт 17:30
Армавир
0(4) : 0(5)
Волгарь
01.07.2010 01 июля 2010 чт 17:30
Армавир
0(4)
Волгарь
0(5)

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