Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Игорь Акинфеев
Юрий Жирков
Кристиан Эриксен
Лионель Месси
Артем Дзюба
Александр Зинченко
Александр Кокорин
Антонио Рюдигер
Владимир Ильин
Россия
Украина
Испания
Дания
Италия
Нидерланды
Франция
Португалия
Бельгия
Англия
Швейцария
Спартак
Зенит
Манчестер Сити
Ювентус
Крылья Советов
Вильярреал
Аякс
ПСЖ
Челси
Локомотив
Барселона
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
РПЛ
Криштиану Роналду
Испания
Дания
Спартак
Фабрицио Романо
Неймар
Италия
Лига чемпионов
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
Лига 1
Анжер VS Клермон
Поделиться:
Анжер - Клермон: 12 декабря 2021 смотреть онлайн
Анжер
Анжер
-:-
Анжер - Клермон: 12 декабря 2021 смотреть онлайн
Клермон
Клермон-Ферранд
Лига 1, 18 тур
Лига 1,
18 тур
Франция
12 дек. 2021, -:- МСК
12.12.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Анжер
мин
1
Бернардони
Поль Бернардони
4
Павлович
Матео Павлович
24
Томас
Ромен Томас
29
Мансе
Винсент Мансе
15
Капелле
Пьеррик Капелле
27
Лаж
Матиас Лаж
5
Мангани
Томас Мангани
10
Фульини
Анжело Фульини
23
Бобишон
Антонен Бобишон
11
Кабо
Джимми Кабо
9
Диони
Луи Диони
Запасные
16
Бутель
Людовик Бутель
-
3
Думбия
Сулейман Думбия
-
6
Эбосс
Энсо Эбосс
-
22
Тиуб
Сада Тиуб
-
26
Таиби
Ванисс Таиби
-
19
Баокен
Стефан Баокен
-
28
Эль-Мелали
Фарид Эль-Мелали
-
21
Чо
Мохамед-Али Чо
-
32
Kevin Mouanga
Kevin Mouanga
-
Главный тренер
Стефан Мулен
Новости
Игрок «Анжера» арестован за публичную мастурбацию, пока президент «Анжера» уже сидит под арестом за домогательства
#Фарид Эль-Мелали
06 мая 2020, 13:14
Президент «Анжера» задержан за домогательства. Жертв было сразу несколько
#Анжер
06 февраля 2020, 20:48
Как часто клубы Европы меняют тренеров и где сегодня работают дольше всего. Исследование «Гола» по 10 странам
#Стефан Мулен
01 октября 2019, 13:00
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
#
Новости матча
В четырех клубах Лиги 1 – коронавирус. Сегодня старт чемпионата
21 августа 2020, 18:06