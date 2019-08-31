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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Анжер
Анжер
Музинга 50
Эль-Мелали 71
2:0
Матч завершен
Дижон
Дижон
Лига 1, 4 тур
Лига 1,
4 тур
Франция
31 авг. 2019, 21:00 МСК
31.08.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Анжер
мин
16
Бутель
Людовик Бутель
90
-
Музинга
Нгонда Музинга
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
24
Томас
Ромен Томас
90
2
Айт Нури
Райан Айт Нури
90
5
Мангани
Томас Мангани
90
15
Капелле
Пьеррик Капелле
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
18
Сантамария
Батист Сантамария
90
27
Лаж
Матиас Лаж
90
7
Алиуи
Рашид Алиуи
90
28
Эль-Мелали
Фарид Эль-Мелали
71'
71'
90
Запасные
30
Петкович
Даниэль Петкович
4
Павлович
Матео Павлович
26
Пелленар
Тео Пелленар
6
Пажо
Венсан Пажо
20
Тиуб
Сада Тиуб
21
Нинга
Касимир Нинга
19
Баокен
Стефан Баокен
Дижон
мин
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
90
3
Музинга
Нгонда Музинга
50'
50'
90
17
Бальде
Мама Бальде
90
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
5
Кулибали
Сену Кулибали
90
4
Агер
Наиф Агер
90
2
Альфонс
Микаэль Альфонс
90
7
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
90
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
90
22
Ндонг
Дидье Ндонг
90
14
Мари
Жордан Мари
90
Запасные
16
Гомис
Альфред Гомис
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
26
Чафик
Фуад Чафик
27
Мендиль
Хамза Мендиль
15
Бальмон
Флоран Бальмон
10
Перейра
Матеус Перейра
9
Мавидиди
Стефи Мавидиди