Анжер - Дижон: 02 февраля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Анжер
Анжер
Баокен 27
1:0

Анжер - Дижон: 02 февраля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Дижон
Дижон
Лига 1, 23 тур

Лига 1,

23 тур

Франция
2 февр. 2019, 22:00 МСК
2.02.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Анжер
мин
16
Бутель
Людовик Бутель
90
25
Бамба
Абдулайе Бамба
90
4
Павлович
Матео Павлович
90
24
Томас
Ромен Томас
90
5
Мангани
Томас Мангани
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
17
Ндойе
Шейх Ндойе
90
22
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
90
18
Сантамария
Батист Сантамария
90
20
Тайт
Флавьен Тайт
90
19
Баокен
Стефан Баокен
27'
27'
90
Запасные
1
Буше
Закари Буше
-
8
Траоре
Исмаэль Траоре
-
26
Пелленар
Тео Пелленар
-
10
Фульини
Анжело Фульини
-
11
Канга
Вилфрид Канга
-
9
Лопес
Кристиан Лопес
-
Дижон
мин
16
Аллен
Бобби Аллен
90
18
Ямбере
Седрик Ямбере
90
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
90
26
Чафик
Фуад Чафик
90
5
Хаддади
Уссама Хаддади
90
8
Абид
Мехди Абид
90
14
Мари
Жордан Мари
90
10
Слити
Наим Слити
90
22
Чан Хун
Квон Чан Хун
90
11
Таварес
Жулио Таварес
90
9
Саид
Уэсли Саид
90
Запасные
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
25
Кулибали
Сену Кулибали
-
4
Агер
Наиф Агер
-
2
Альфонс
Микаэль Альфонс
-
15
Бальмон
Флоран Бальмон
-
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
-
23
Кейта
Жюль Кейта
-

События

Матч окончен 1:0
ГОЛ! 1:0
Стефан Баокен
27'

Прошлые матчи

22.08.2020 22 авг. 2020 сб 18:00
Дижон
0 : 1
Анжер
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 18:00
Дижон
0
Анжер
1
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:00
Анжер
2 : 0
Дижон
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:00
Анжер
2
Дижон
0
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 22:00
Анжер
1 : 0
Дижон
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 22:00
Анжер
1
Дижон
0
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 21:00
Дижон
1 : 3
Анжер
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 21:00
Дижон
1
Анжер
3
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
Дижон
2 : 1
Анжер
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
Дижон
2
Анжер
1
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
Анжер
2 : 1
Дижон
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
Анжер
2
Дижон
1
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 21:00
Дижон
3 : 2
Анжер
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 21:00
Дижон
3
Анжер
2
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 21:00
Анжер
3 : 1
Дижон
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 21:00
Анжер
3
Дижон
1

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