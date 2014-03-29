Матч завершен
Аяччо
Аяччо
2:2
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 31 тур

Лига 1,

31 тур

Франция
29 марта 2014, 22:00 МСК
29.03.2014, 22:00 МСК
суббота
Составы