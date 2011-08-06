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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аяччо
Аяччо
0:2
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Дево 45
Машаду 73
Лига 1, 1 тур
Лига 1,
1 тур
Франция
6 авг. 2011, 22:00 МСК
6.08.2011, 22:00 МСК
суббота
Себастьян Морейра
Себастьян Морейра
Главный Судья
Составы
Аяччо
мин
0
Очоа
Гильермо Очоа
90
0
Бегеоржи
Фабрис Бегеоржи
90
0
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
90
0
Кавалли
Йоанн Кавалли
77
0
Пьерацци
Жан-Баптист Пьерацци
90
0
Кинкела
Кристиан Кинкела
66
0
Сокрье
Ришар Сокрье
66
0
Пулар
Йоанн Пулар
90
0
Меджани
Карл Меджани
90
0
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
90
0
Андре
Бенжамин Андре
90
Запасные
0
Дебе
Тьерри Дебе
0
Н'Диайе
Лейти Н'Диайе
0
Липпини
Антони Липпини
0
Ласн
Поль Ласн
0
Тибери
Дамьен Тибери
0
Илан
Илан
0
Делор
Анди Делор
Тулуза
мин
0
Ахамада
Али Ахамада
90
0
Конгре
Даниэль Конгре
90
0
Фофана
Мохамед Фофана
90
0
М'Бенге
Шейх М'Бенге
77
0
Абденнур
Аймен Абденнур
90
0
Дево
Энтони Дево
45'
45'
90
0
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
0
Машаду
Паулу Машаду
73'
73'
90
0
Табану
Франк Табану
90
0
Фирмин
Микаэль Фирмин
71
0
Булут
Умут Булут
85
Запасные
0
Видаль
Марк Видаль
0
Сирье
Франсуа Сирье
0
Регаттен
Адриен Регаттен
0
Чакин
Хендрик Чакин
0
Сукуна
Ахмед Сукуна
0
Пентекот
Ксавье Пентекот
0
Акпа-Акпро
Жан-Луи Акпа-Акпро