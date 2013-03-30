Матч завершен
Аяччо
Аяччо
2:3
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 30 тур

Лига 1,

30 тур

Франция
30 марта 2013, 22:00 МСК
30.03.2013, 22:00 МСК
суббота
Составы