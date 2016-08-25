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Брондбю VS Панатинаикос
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Брондбю - Панатинаикос: 25 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Брондбю
Бреннбю
Стекеленбург 35
1:1
Первый матч 0:3
Брондбю - Панатинаикос: 25 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Панатинаикос
Афины
Буффон 66
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
25 авг. 2016, 20:00 МСК
25.08.2016, 20:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Брондбю
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
35'
35'
90
-
Бишевац
Милан Бишевац
90
20
Вильчек
Камиль Вильчек
90
Запасные
8
Остин
Родольф Остин
-
68
Уренья
Марко Уренья
-
Панатинаикос
мин
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
66'
66'
90
15
Стил
Люк Стил
90
4
Кутрумпис
Георгиос Кутрумпис
90
23
Хульт
Никлас Хульт
90
22
Вакасо
Мубарак Вакасо
90
10
Зека
Зека
90
9
Берг
Маркус Берг
90
8
Ибарбо
Сегундо Ибарбо
90
Запасные
1
Коцолис
Стефанос Коцолис
-
События
Матч окончен 1:1
66'
ГОЛ! 1:1
Джанлуиджи Буффон
49'
Желтая карточка
Георгиос Кутрумпис
Желтая карточка
Милан Бишевац
45'
40'
Желтая карточка
Мубарак Вакасо
ГОЛ! 1:0
Маартен Стекеленбург
35'
Прошлые матчи
25.08.2016
25 авг. 2016
чт
20:00
Брондбю
1 : 1
Панатинаикос
25.08.2016
25 авг. 2016
чт
20:00
Брондбю
1
Панатинаикос
1
18.08.2016
18 авг. 2016
чт
21:00
Панатинаикос
3 : 0
Брондбю
18.08.2016
18 авг. 2016
чт
21:00
Панатинаикос
3
Брондбю
0
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