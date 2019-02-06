Хольштайн - Аугсбург: 06 февраля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Хольштайн
Киль
0:1

Хольштайн - Аугсбург: 06 февраля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Грегоритч 85
Кубок Германии, 1/8 финала

Кубок Германии,

1/8 финала

Германия
6 февр. 2019, 20:30 МСК
6.02.2019, 20:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Хольштайн
мин
15
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
24
Валь
Хауке Валь
90
26
Мефферт
Йонас Мефферт
90
Запасные
25
Бенеш
Ласло Бенеш
-
7
Джэ Сон
Ли Джэ Сон
-
Аугсбург
мин
40
Кобель
Грегор Кобель
90
31
Макс
Филипп Макс
90
5
Оксфорд
Рис Оксфорд
90
10
Байер
Даниэль Байер
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
38
Дансо
Кевин Дансо
90
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
85'
85'
90
28
Хан
Андре Хан
90
4
Гетце
Феликс Гетце
90
23
Рихтер
Марко Рихтер
90
21
Кордова
Серхио Кордова
90
Запасные
13
Гифер
Фабиан Гифер
-
16
Янкер
Кристоф Янкер
-
18
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
-
3
Стафилидис
Константинос Стафилидис
-
15
Станич
Йосо Станич
-
24
Йенсен
Фредрик Йенсен
-
22
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
-

События

Матч окончен 0:1
85'
ГОЛ! 0:1
Михаэль Грегоритч
84'
Желтая карточка
Андре Хан
77'
Желтая карточка
Чжи Донь-Вон
38'
Желтая карточка
Феликс Гетце

Прошлые матчи

06.02.2019 06 февр. 2019 ср 20:30
Хольштайн
0 : 1
Аугсбург
06.02.2019 06 февр. 2019 ср 20:30
Хольштайн
0
Аугсбург
1

Новости

Нагельсманн начинал скаутом в резерве «Аугсбурга». Работал на Тухеля, а потом стал тренером по его совету
3
#Юлиан Нагельсманн
14 августа 2020, 01:56
3
На трибунах стадиона «Баварии» вырос сорняк
#Бавария
11 июня 2020, 19:34
Вратарь «Герты» стабильно косячит. Уже четыре фэйла за сезон!
#Руне Ярстейн
28 мая 2020, 14:31
В Бундеслиге есть немец с российским гражданством. Какой шикарный гол он забил «Шальке» 💣
1
#Эдуард Левен
24 мая 2020, 17:36
1
Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам
#Флориан Нидерлехнер
24 мая 2020, 11:45
# Новости матча
У защитника Анхелиньо 4 гола в последних 3 матчах за «Лейпциг»
20 октября 2020, 23:47
Дарида из «Герты» пробежал в матче с «Боруссией» 14,65 километра и установил рекорд Бундеслиги
07 июня 2020, 12:30
Тренер «Аугсбурга» вышел из отеля за зубной пастой. Теперь он пропустит матч Бундеслиги
15 мая 2020, 00:42