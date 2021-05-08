Динамо - Чайка: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Динамо
Брянск
-:-

Динамо - Чайка: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Чайка
Песчанокопское
ФНЛ, 41 тур

ФНЛ,

41 тур

Россия
8 мая 2021, -:- МСК
8.05.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

Динамо
мин
20
Пикатов
Дмитрий Пикатов
9
Мараев
Николай Мараев
1
Кузнецов
Алексей Кузнецов
8
Баранов
Павел Баранов
3
Луппа
Данил Луппа
11
J. Dibirgadzhiev
J. Dibirgadzhiev
89
M. Danilin
M. Danilin
4
G. Rukhaia
G. Rukhaia
22
N. Muromskiy
N. Muromskiy
90
Ilya Derzhinsky
Ilya Derzhinsky
39
Васильев
Максим Васильев
Запасные
95
Вамбольт
Денис Вамбольт
-
0
Никитин
Денис Никитин
-
21
Крючков
Александр Крючков
-
27
A. Radchenko
A. Radchenko
-
10
Дрогунов
Владислав Дрогунов
-
88
N. Glushkov
N. Glushkov
-
77
Giorgi Gorozia
Giorgi Gorozia
-
Чайка
мин
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
47
Филиппов
Михаил Филиппов
-
Савичев
Константин Савичев
-
Кулишев
Артем Кулишев
8
Карташов
Дмитрий Карташов
38
Алейников
Василий Алейников
22
Ужгин
Матвей Ужгин
-
O. Migunov
O. Migunov
82
Олейников
Иван Олейников
29
Хозин
Владимир Хозин
9
Чочиев
Алан Чочиев
Запасные
1
Ярусов
Даниил Ярусов
-
55
Пискунов
Антон Пискунов
-
92
Хайруллов
Радик Хайруллов
-
45
Парадин
Игорь Парадин
-
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
-
88
Безденежных
Игорь Безденежных
-
99
Володкин
Петр Володкин
-
77
Dmitri Borodin
Dmitri Borodin
-
7
Хохлачев
Александр Хохлачев
-
91
Viktor Morozov
Viktor Morozov
-

Прошлые матчи

11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 17:00
Чайка
1 : 0
Динамо
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 17:00
Чайка
1
Динамо
0

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#ПФЛ
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11 декабря 2020, 18:54
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27 июля 2020, 17:20
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06 февраля 2020, 16:55