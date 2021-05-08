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Динамо VS Чайка
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Динамо - Чайка: 08 мая 2021 смотреть онлайн
Динамо
Брянск
-:-
Динамо - Чайка: 08 мая 2021 смотреть онлайн
Чайка
Песчанокопское
ФНЛ, 41 тур
ФНЛ,
41 тур
Россия
8 мая 2021, -:- МСК
8.05.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Динамо
мин
20
Пикатов
Дмитрий Пикатов
9
Мараев
Николай Мараев
1
Кузнецов
Алексей Кузнецов
8
Баранов
Павел Баранов
3
Луппа
Данил Луппа
11
J. Dibirgadzhiev
J. Dibirgadzhiev
89
M. Danilin
M. Danilin
4
G. Rukhaia
G. Rukhaia
22
N. Muromskiy
N. Muromskiy
90
Ilya Derzhinsky
Ilya Derzhinsky
39
Васильев
Максим Васильев
Запасные
95
Вамбольт
Денис Вамбольт
-
0
Никитин
Денис Никитин
-
21
Крючков
Александр Крючков
-
27
A. Radchenko
A. Radchenko
-
10
Дрогунов
Владислав Дрогунов
-
88
N. Glushkov
N. Glushkov
-
77
Giorgi Gorozia
Giorgi Gorozia
-
Чайка
мин
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
47
Филиппов
Михаил Филиппов
-
Савичев
Константин Савичев
-
Кулишев
Артем Кулишев
8
Карташов
Дмитрий Карташов
38
Алейников
Василий Алейников
22
Ужгин
Матвей Ужгин
-
O. Migunov
O. Migunov
82
Олейников
Иван Олейников
29
Хозин
Владимир Хозин
9
Чочиев
Алан Чочиев
Запасные
1
Ярусов
Даниил Ярусов
-
55
Пискунов
Антон Пискунов
-
92
Хайруллов
Радик Хайруллов
-
45
Парадин
Игорь Парадин
-
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
-
88
Безденежных
Игорь Безденежных
-
99
Володкин
Петр Володкин
-
77
Dmitri Borodin
Dmitri Borodin
-
7
Хохлачев
Александр Хохлачев
-
91
Viktor Morozov
Viktor Morozov
-
Прошлые матчи
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
17:00
Чайка
1 : 0
Динамо
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
17:00
Чайка
1
Динамо
0
Новости
Признанный договорняк в русском футболе. Директор «Чайки» подкупил судью – оба пожизненно забанены
#Чайка
11 декабря 2020, 21:14
МВД возбудило уголовное дело о матче «Чайка» – «Черноморец». Ранее дисквалифицировали его участников
#Чайка
22 августа 2019, 14:49
«Ростов» и «Чайка» сильно ссорятся из-за стадиона. Начали фанаты, подключились президенты и РФС
#РПЛ
04 июля 2019, 17:13
В России выявили сдачу матча в ПФЛ. Отстранены футболисты, тренер и гендиректор
#ПФЛ
07 июня 2019, 17:54
#
Новости матча
Арбитров договорного матча «Чайки» и «Дружбы» дисквалифицировали пожизненно
18 декабря 2020, 22:32
РФС признал договорным матч 2018 года «Чайка» – «Армавир», судья отстранен пожизненно
11 декабря 2020, 18:54
«Чайка» представила новую эмблему. Четвертую с 2016 года
27 июля 2020, 17:20
Ростовская область даст деньги трем футбольным клубам. В том числе – двум частным
06 февраля 2020, 16:55