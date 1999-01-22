Мэйсон Маунт
№19
Полузащитник
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Команда
Челси
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 янв. 1999 (22) года
C детства дружил с Декланом Райсом – были неразлучны и очень рады играть в одной команде. «Нам даже говорят: вы когда-нибудь оставите друг друга в покое? Они нас так и называют: «Тупой и Еще тупее».
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Челси» вспомнил детский штрафной Маунта. Теперь он повторил такой удар в АПЛ
#Мэйсон Маунт
26 июля 2020, 21:05
Роналду верит, что скорость и траектория полета мяча изменяются, если бить по ниппелю. Мы разобрали это с физиками
#Футбол
25 марта 2020, 16:39
Два месяца Лэмпарда в «Челси»: справляется без Азара, улучшил атмосферу, наигрывает молодых
#Фрэнк Лэмпард
15 сентября 2019, 13:07