Мэйсон Маунт №19 Полузащитник Подписаться

Команда Челси

Гражданство Англия

Дата рождения 10 янв. 1999 (22) года

C детства дружил с Декланом Райсом – были неразлучны и очень рады играть в одной команде. «Нам даже говорят: вы когда-нибудь оставите друг друга в покое? Они нас так и называют: «Тупой и Еще тупее».