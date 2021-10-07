Леонардо Бонуччи

№19
Защитник
Leonardo Bonucci
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Ближайший матч
Торино - Ювентус
Команда
Ювентус
Гражданство
Италия
Возраст
35
Рост
190
Вес
82
Несколько раз не забивал послематчевые пенальти в игре за сборную – так было в полуфинале Кубка конфедераций-2013, это произошло и в 1/4 Евро-2016. Италия проиграла оба раза.
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Матчи
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