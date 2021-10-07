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Леонардо Бонуччи
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Леонардо Бонуччи
№19
Защитник
Leonardo Bonucci
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Ближайший матч
Торино - Ювентус
Команда
Ювентус
Гражданство
Италия
Возраст
35
Рост
190
Вес
82
Несколько раз не забивал послематчевые пенальти в игре за сборную – так было в полуфинале Кубка конфедераций-2013, это произошло и в 1/4 Евро-2016. Италия проиграла оба раза.
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Матчи
Историческое поражение Италии, которое закончило длиннейшую серию: 17-летний испанец – в основе, а Милан освистал Доннарумму
#Лига наций
07 октября 2021, 00:37
Кьеллини привез кубок в Рим с короной на голове. И показал фото на кровати с ним – это отсылка к празднованию Каннаваро
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Лучшее видео финала. Бонуччи брутально орет в камеру It’s coming to Ro-о-о-о-me! – так Италия стебала главный лозунг англичан
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12 июля 2021, 03:21
Бонуччи празднует гол особым жестом – «Прополощите рты, прежде чем говорить». Это родилось из спора с друзьями
#Леонардо Бонуччи
12 июля 2021, 00:21
Вечная связка Кьеллини и Бонуччи. Больше 320 матчей вместе, уже 6 турниров сборных – и любовь, даже когда один из них на год сменил клуб
#Евро-2020
06 июля 2021, 10:55
Почти все лидеры «Ювентуса» проигнорировали уход Сарри. В этот момент они грустили из-за итогов ЛЧ
#Маурицио Сарри
09 августа 2020, 10:47