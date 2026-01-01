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Леонардо Бонуччи
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Леонардо Бонуччи
№19
Защитник
Leonardo Bonucci
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Ближайший матч
Ювентус - Фрайбург
Команда
Ювентус
Гражданство
Италия
Возраст
39
Рост
190
Вес
82
Несколько раз не забивал послематчевые пенальти в игре за сборную – так было в полуфинале Кубка конфедераций-2013, это произошло и в 1/4 Евро-2016. Италия проиграла оба раза.
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Почти все лидеры «Ювентуса» проигнорировали уход Сарри. В этот момент они грустили из-за итогов ЛЧ
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