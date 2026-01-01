Леонардо Бонуччи №19 Защитник Leonardo Bonucci Подписаться

Ближайший матч Ювентус - Фрайбург

Команда Ювентус

Гражданство Италия

Возраст 39

Рост 190

Вес 82

Несколько раз не забивал послематчевые пенальти в игре за сборную – так было в полуфинале Кубка конфедераций-2013, это произошло и в 1/4 Евро-2016. Италия проиграла оба раза.