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Леонардо Бонуччи
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Леонардо Бонуччи
№19
Защитник
Leonardo Bonucci
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Ближайший матч
Торино - Ювентус
Команда
Ювентус
Гражданство
Италия
Возраст
35
Рост
190
Вес
82
Несколько раз не забивал послематчевые пенальти в игре за сборную – так было в полуфинале Кубка конфедераций-2013, это произошло и в 1/4 Евро-2016. Италия проиграла оба раза.
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Футбол
Роналду, Месси и Мбаппе – в списке из 30 претендентов на «Золотой мяч»
#Золотой мяч
08 октября 2021, 20:39
Футбол
Бонуччи получил красную карточку за 12 минут. Матч Италия – Испания судит Карасев
#Леонардо Бонуччи
06 октября 2021, 22:54
Футбол
Бонуччи стал лучшим игроком в финале Евро-2020. Он забил гол и реализовал удар в послематчевых пенальти
#Леонардо Бонуччи
12 июля 2021, 02:10
Футбол
Бонуччи – самый возрастной автор гола в истории финалов Евро
#Леонардо Бонуччи
11 июля 2021, 23:40
Футбол
Роналду, Месси и Мбаппе – в списке из 30 претендентов на «Золотой мяч»
#Золотой мяч
08 октября 2021, 20:39
Футбол
Бонуччи получил красную карточку за 12 минут. Матч Италия – Испания судит Карасев
#Леонардо Бонуччи
06 октября 2021, 22:54
Футбол
Бонуччи стал лучшим игроком в финале Евро-2020. Он забил гол и реализовал удар в послематчевых пенальти
#Леонардо Бонуччи
12 июля 2021, 02:10
Футбол
Бонуччи – самый возрастной автор гола в истории финалов Евро
#Леонардо Бонуччи
11 июля 2021, 23:40