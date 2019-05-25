Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Страхинья Танасиевич
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Кьево
Гражданство
Сербия
Дата рождения
12 июня 1997 (22) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2018/2019
25.05.2019
25 мая 2019
сб
19:00
Фрозиноне
0 : 0
Кьево
25.05.2019
25 мая 2019
сб
19:00
был в запасе
Фрозиноне
0
Кьево
0
был в запасе
19.05.2019
19 мая 2019
вс
13:30
Кьево
0 : 0
Сампдория
19.05.2019
19 мая 2019
вс
13:30
был в запасе
Кьево
0
Сампдория
0
был в запасе
13.05.2019
13 мая 2019
пн
22:00
Интер
2 : 0
Кьево
13.05.2019
13 мая 2019
пн
22:00
был в запасе
Интер
2
Кьево
0
был в запасе
4.05.2019
4 мая 2019
сб
19:00
Кьево
0 : 4
СПАЛ
4.05.2019
4 мая 2019
сб
19:00
был в запасе
Кьево
0
СПАЛ
4
был в запасе
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
Аталанта
1 : 1
Кьево
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Аталанта
1
Кьево
1
был в запасе
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Дженоа
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Кьево
0
Дженоа
0
был в запасе
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Кьево
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
1
Кьево
0
был в запасе
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
17:00
Эмполи
2 : 2
Кьево
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
17:00
был в запасе
Эмполи
2
Кьево
2
был в запасе
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
14:30
Кьево
3 : 4
Фиорентина
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
14:30
был в запасе
Кьево
3
Фиорентина
4
был в запасе
21.01.2019
21 янв. 2019
пн
22:30
Ювентус
3 : 0
Кьево
21.01.2019
21 янв. 2019
пн
22:30
был в запасе
Ювентус
3
Кьево
0
был в запасе
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Кьево
1 : 0
Фрозиноне
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Кьево
1
Фрозиноне
0
был в запасе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
17:00
Сампдория
2 : 0
Кьево
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
17:00
был в запасе
Сампдория
2
Кьево
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:00
Кьево
1 : 1
Интер
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:00
был в запасе
Кьево
1
Интер
1
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
14:30
СПАЛ
0 : 0
Кьево
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
14:30
был в запасе
СПАЛ
0
Кьево
0
был в запасе
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
Парма
1 : 1
Кьево
90'
90'
90'
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Парма
1
Кьево
1
был в запасе
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
20:00
Кьево
1 : 1
Лацио
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
20:00
был в запасе
Кьево
1
Лацио
1
был в запасе
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
17:00
Наполи
0 : 0
Кьево
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Наполи
0
Кьево
0
был в запасе
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
17:00
Кьево
0 : 2
Сассуоло
85'
85'
85'
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Кьево
0
Сассуоло
2
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
Кальяри
2 : 1
Кьево
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
был в запасе
Кальяри
2
Кьево
1
был в запасе
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
16:00
Милан
3 : 1
Кьево
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
16:00
был в запасе
Милан
3
Кьево
1
был в запасе
Показать все игры