Хуан Нарваэс
№12
Нападающий
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Команда
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
12 февр. 1995 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 22:45
Бетис
0 : 5
Барселона
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 22:45
был в запасе
Бетис
0
Барселона
5
был в запасе
15.01.2018 15 янв. 2018 пн 23:00
Бетис
3 : 2
Леганес
15.01.2018 15 янв. 2018 пн 23:00
был в запасе
Бетис
3
Леганес
2
был в запасе
6.01.2018 6 янв. 2018 сб 22:45
Севилья
3 : 5
Бетис
6.01.2018 6 янв. 2018 сб 22:45
был в запасе
Севилья
3
Бетис
5
был в запасе
3.12.2017 3 дек. 2017 вс 22:45
Лас-Пальмас
1 : 0
Бетис
3.12.2017 3 дек. 2017 вс 22:45
был в запасе
Лас-Пальмас
1
Бетис
0
был в запасе
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 20:30
Бетис
2 : 2
Жирона
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 20:30
был в запасе
Бетис
2
Жирона
2
был в запасе
20.11.2017 20 нояб. 2017 пн 23:00
Эйбар
5 : 0
Бетис
20.11.2017 20 нояб. 2017 пн 23:00
был в запасе
Эйбар
5
Бетис
0
был в запасе
30.10.2017 30 окт. 2017 пн 23:00
Эспаньол
1 : 0
Бетис
30.10.2017 30 окт. 2017 пн 23:00
был в запасе
Эспаньол
1
Бетис
0
был в запасе
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 21:45
Бетис
3 : 6
Валенсия
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Бетис
3
Валенсия
6
минуты: 1' - 90'
1.10.2017 1 окт. 2017 вс 13:00
Реал Сосьедад
4 : 4
Бетис
1.10.2017 1 окт. 2017 вс 13:00
был в запасе
Реал Сосьедад
4
Бетис
4
был в запасе
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 19:30
Бетис
2 : 1
Депортиво
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Депортиво
1
минуты: 1' - 90'
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 21:45
Вильярреал
3 : 1
Бетис
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
3
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
25.08.2017 25 авг. 2017 пт 23:00
Бетис
2 : 1
Сельта
25.08.2017 25 авг. 2017 пт 23:00
минуты: 84' - 90'
Бетис
2
Сельта
1
минуты: 84' - 90'
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:15
Барселона
2 : 0
Бетис
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:15
минуты: 1' - 68'
Барселона
2
Бетис
0
минуты: 1' - 68'