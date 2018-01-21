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Хуан Нарваэс
№12
Нападающий
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Команда
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
12 февр. 1995 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2017/2018
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
22:45
Бетис
0 : 5
Барселона
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
22:45
был в запасе
Бетис
0
Барселона
5
был в запасе
15.01.2018
15 янв. 2018
пн
23:00
Бетис
3 : 2
Леганес
15.01.2018
15 янв. 2018
пн
23:00
был в запасе
Бетис
3
Леганес
2
был в запасе
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
22:45
Севилья
3 : 5
Бетис
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
22:45
был в запасе
Севилья
3
Бетис
5
был в запасе
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
22:45
Лас-Пальмас
1 : 0
Бетис
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
22:45
был в запасе
Лас-Пальмас
1
Бетис
0
был в запасе
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
20:30
Бетис
2 : 2
Жирона
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
20:30
был в запасе
Бетис
2
Жирона
2
был в запасе
20.11.2017
20 нояб. 2017
пн
23:00
Эйбар
5 : 0
Бетис
20.11.2017
20 нояб. 2017
пн
23:00
был в запасе
Эйбар
5
Бетис
0
был в запасе
30.10.2017
30 окт. 2017
пн
23:00
Эспаньол
1 : 0
Бетис
30.10.2017
30 окт. 2017
пн
23:00
был в запасе
Эспаньол
1
Бетис
0
был в запасе
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
21:45
Бетис
3 : 6
Валенсия
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Бетис
3
Валенсия
6
минуты: 1' - 90'
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
13:00
Реал Сосьедад
4 : 4
Бетис
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
13:00
был в запасе
Реал Сосьедад
4
Бетис
4
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
19:30
Бетис
2 : 1
Депортиво
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Депортиво
1
минуты: 1' - 90'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
21:45
Вильярреал
3 : 1
Бетис
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
3
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
25.08.2017
25 авг. 2017
пт
23:00
Бетис
2 : 1
Сельта
25.08.2017
25 авг. 2017
пт
23:00
минуты: 84' - 90'
Бетис
2
Сельта
1
минуты: 84' - 90'
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:15
Барселона
2 : 0
Бетис
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:15
минуты: 1' - 68'
Барселона
2
Бетис
0
минуты: 1' - 68'