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Роман Голобарт
№4
Защитник
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Команда
Кельн
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2012/2013
2010/2011
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Астон Вилла
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Уиган Атлетик
2
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90'
14.05.2013
14 мая 2013
вт
21:45
Арсенал
4 : 1
Уиган Атлетик
14.05.2013
14 мая 2013
вт
21:45
был в запасе
Арсенал
4
Уиган Атлетик
1
был в запасе
7.05.2013
7 мая 2013
вт
21:45
Уиган Атлетик
2 : 3
Суонси
7.05.2013
7 мая 2013
вт
21:45
был в запасе
Уиган Атлетик
2
Суонси
3
был в запасе
4.05.2013
4 мая 2013
сб
17:00
Вест Бромвич
2 : 3
Уиган Атлетик
67'
67'
67'
4.05.2013
4 мая 2013
сб
17:00
минуты: 57' - 90'
Вест Бромвич
2
Уиган Атлетик
3
минуты: 57' - 90'
17.03.2013
17 марта 2013
вс
19:00
Уиган Атлетик
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
17.03.2013
17 марта 2013
вс
19:00
был в запасе
Уиган Атлетик
2
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
9.02.2013
9 февр. 2013
сб
18:00
Челси
4 : 1
Уиган Атлетик
9.02.2013
9 февр. 2013
сб
18:00
был в запасе
Челси
4
Уиган Атлетик
1
был в запасе
2.02.2013
2 февр. 2013
сб
18:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Саутгемптон
2.02.2013
2 февр. 2013
сб
18:00
был в запасе
Уиган Атлетик
2
Саутгемптон
2
был в запасе
29.01.2013
29 янв. 2013
вт
22:45
Сток Сити
2 : 2
Уиган Атлетик
29.01.2013
29 янв. 2013
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Сток Сити
2
Уиган Атлетик
2
минуты: 1' - 90'
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
Уиган Атлетик
2 : 3
Сандерленд
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
был в запасе
Уиган Атлетик
2
Сандерленд
3
был в запасе
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
18:00
Фулхэм
1 : 1
Уиган Атлетик
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
18:00
был в запасе
Фулхэм
1
Уиган Атлетик
1
был в запасе
1.01.2013
1 янв. 2013
вт
18:00
Уиган Атлетик
0 : 4
Манчестер Юнайтед
1.01.2013
1 янв. 2013
вт
18:00
был в запасе
Уиган Атлетик
0
Манчестер Юнайтед
4
был в запасе
29.12.2012
29 дек. 2012
сб
18:00
Астон Вилла
0 : 3
Уиган Атлетик
29.12.2012
29 дек. 2012
сб
18:00
был в запасе
Астон Вилла
0
Уиган Атлетик
3
был в запасе
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
18:00
Эвертон
2 : 1
Уиган Атлетик
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
18:00
был в запасе
Эвертон
2
Уиган Атлетик
1
был в запасе
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
15:45
Уиган Атлетик
0 : 1
Арсенал
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
15:45
был в запасе
Уиган Атлетик
0
Арсенал
1
был в запасе
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
18:00
Норвич Сити
2 : 1
Уиган Атлетик
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
18:00
был в запасе
Норвич Сити
2
Уиган Атлетик
1
был в запасе
8.12.2012
8 дек. 2012
сб
18:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
8.12.2012
8 дек. 2012
сб
18:00
был в запасе
Уиган Атлетик
2
Куинз Парк Рейнджерс
2
был в запасе
3.12.2012
3 дек. 2012
пн
22:59
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Уиган Атлетик
3.12.2012
3 дек. 2012
пн
22:59
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
3
Уиган Атлетик
0
был в запасе
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:59
Уиган Атлетик
0 : 2
Манчестер Сити
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:59
был в запасе
Уиган Атлетик
0
Манчестер Сити
2
был в запасе