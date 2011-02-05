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Роб Эдвардс
№24
Защитник
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Команда
Блэкпул
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2010/2011
5.02.2011
5 февр. 2011
сб
18:00
Эвертон
5 : 3
Блэкпул
5.02.2011
5 февр. 2011
сб
18:00
минуты: 74' - 90'
Эвертон
5
Блэкпул
3
минуты: 74' - 90'
25.01.2011
25 янв. 2011
вт
22:30
Блэкпул
2 : 3
Манчестер Юнайтед
25.01.2011
25 янв. 2011
вт
22:30
был в запасе
Блэкпул
2
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
4.01.2011
4 янв. 2011
вт
23:00
Блэкпул
1 : 2
Бирмингем Сити
4.01.2011
4 янв. 2011
вт
23:00
был в запасе
Блэкпул
1
Бирмингем Сити
2
был в запасе
1.01.2011
1 янв. 2011
сб
18:00
Манчестер Сити
1 : 0
Блэкпул
1.01.2011
1 янв. 2011
сб
18:00
был в запасе
Манчестер Сити
1
Блэкпул
0
был в запасе
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
18:00
Сандерленд
0 : 2
Блэкпул
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
18:00
был в запасе
Сандерленд
0
Блэкпул
2
был в запасе
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
18:00
Сток Сити
0 : 1
Блэкпул
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
18:00
был в запасе
Сток Сити
0
Блэкпул
1
был в запасе
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
18:00
Болтон
2 : 2
Блэкпул
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
18:00
был в запасе
Болтон
2
Блэкпул
2
был в запасе
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
18:00
Блэкпул
2 : 1
Вулверхэмптон
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
18:00
был в запасе
Блэкпул
2
Вулверхэмптон
1
был в запасе
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
18:00
Вест Хэм
0 : 0
Блэкпул
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
18:00
был в запасе
Вест Хэм
0
Блэкпул
0
был в запасе
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Астон Вилла
3 : 2
Блэкпул
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
3
Блэкпул
2
минуты: 1' - 90'
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Блэкпул
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
0
Блэкпул
2
был в запасе
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
17:00
Арсенал
6 : 0
Блэкпул
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
17:00
был в запасе
Арсенал
6
Блэкпул
0
был в запасе
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
17:00
Уиган Атлетик
0 : 4
Блэкпул
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
17:00
был в запасе
Уиган Атлетик
0
Блэкпул
4
был в запасе