Лоренцо Ариаудо
№15
Защитник
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Команда
Фрозиноне
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 июня 1989 (30) лет
Рост
186
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.05.2019 25 мая 2019 сб 19:00
Фрозиноне
0 : 0
Кьево
25.05.2019 25 мая 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
19.05.2019 19 мая 2019 вс 19:00
Милан
2 : 0
Фрозиноне
19.05.2019 19 мая 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Милан
2
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
12.05.2019 12 мая 2019 вс 16:00
Фрозиноне
1 : 3
Удинезе
41'
41'
41'
12.05.2019 12 мая 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
1
Удинезе
3
минуты: 1' - 90'
5.05.2019 5 мая 2019 вс 16:00
Сассуоло
2 : 2
Фрозиноне
5.05.2019 5 мая 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
2
Фрозиноне
2
минуты: 1' - 90'
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 13:30
Фрозиноне
0 : 2
Наполи
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90'
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
Кальяри
1 : 0
Фрозиноне
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
1
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 21:30
Фрозиноне
1 : 3
Интер
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 21:30
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
1
Интер
3
минуты: 1' - 90'
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
Фрозиноне
0 : 1
СПАЛ
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
Эмполи
2 : 1
Фрозиноне
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
был в запасе
Эмполи
2
Фрозиноне
1
был в запасе
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:00
Фрозиноне
1 : 2
Торино
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:00
был в запасе
Фрозиноне
1
Торино
2
был в запасе
3.03.2019 3 марта 2019 вс 17:00
Дженоа
0 : 0
Фрозиноне
3.03.2019 3 марта 2019 вс 17:00
был в запасе
Дженоа
0
Фрозиноне
0
был в запасе
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 14:30
Фрозиноне
0 : 0
Милан
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 14:30
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Милан
0
минуты: 1' - 90'
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
Удинезе
1 : 1
Фрозиноне
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 90'
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 17:00
Фрозиноне
0 : 2
Сассуоло
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
8.12.2018 8 дек. 2018 сб 17:00
Наполи
4 : 0
Фрозиноне
8.12.2018 8 дек. 2018 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
4
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
2.12.2018 2 дек. 2018 вс 17:00
Фрозиноне
1 : 1
Кальяри
2.12.2018 2 дек. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
1
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 22:30
Интер
3 : 0
Фрозиноне
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 22:30
минуты: 1' - 90'
Интер
3
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
9.11.2018 9 нояб. 2018 пт 22:30
Фрозиноне
1 : 1
Фиорентина
48'
48'
48'
9.11.2018 9 нояб. 2018 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90'
4.11.2018 4 нояб. 2018 вс 17:00
Парма
0 : 0
Фрозиноне
4.11.2018 4 нояб. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Парма
0
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 17:00
СПАЛ
0 : 3
Фрозиноне
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
0
Фрозиноне
3
минуты: 1' - 90'
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