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Лоренцо Ариаудо
№15
Защитник
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Команда
Фрозиноне
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 июня 1989 (30) лет
Рост
186
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
25.05.2019
25 мая 2019
сб
19:00
Фрозиноне
0 : 0
Кьево
25.05.2019
25 мая 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
19.05.2019
19 мая 2019
вс
19:00
Милан
2 : 0
Фрозиноне
19.05.2019
19 мая 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Милан
2
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
12.05.2019
12 мая 2019
вс
16:00
Фрозиноне
1 : 3
Удинезе
41'
41'
41'
12.05.2019
12 мая 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
1
Удинезе
3
минуты: 1' - 90'
5.05.2019
5 мая 2019
вс
16:00
Сассуоло
2 : 2
Фрозиноне
5.05.2019
5 мая 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
2
Фрозиноне
2
минуты: 1' - 90'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
13:30
Фрозиноне
0 : 2
Наполи
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90'
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
Кальяри
1 : 0
Фрозиноне
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
1
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
21:30
Фрозиноне
1 : 3
Интер
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
1
Интер
3
минуты: 1' - 90'
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
Фрозиноне
0 : 1
СПАЛ
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Фрозиноне
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Эмполи
2
Фрозиноне
1
был в запасе
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:00
Фрозиноне
1 : 2
Торино
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Фрозиноне
1
Торино
2
был в запасе
3.03.2019
3 марта 2019
вс
17:00
Дженоа
0 : 0
Фрозиноне
3.03.2019
3 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Дженоа
0
Фрозиноне
0
был в запасе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
14:30
Фрозиноне
0 : 0
Милан
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
14:30
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Милан
0
минуты: 1' - 90'
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Удинезе
1 : 1
Фрозиноне
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 90'
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
Фрозиноне
0 : 2
Сассуоло
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
17:00
Наполи
4 : 0
Фрозиноне
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
4
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
17:00
Фрозиноне
1 : 1
Кальяри
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
1
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:30
Интер
3 : 0
Фрозиноне
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Интер
3
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
9.11.2018
9 нояб. 2018
пт
22:30
Фрозиноне
1 : 1
Фиорентина
48'
48'
48'
9.11.2018
9 нояб. 2018
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90'
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
17:00
Парма
0 : 0
Фрозиноне
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Парма
0
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
СПАЛ
0 : 3
Фрозиноне
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
0
Фрозиноне
3
минуты: 1' - 90'
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