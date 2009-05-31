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Аксель Седрик Конан
№25
Нападающий
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
Дженоа
4 : 1
Лечче
55'
55'
55'
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 80'
Дженоа
4
Лечче
1
минуты: 1' - 80'
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
Болонья
2 : 1
Лечче
15'
15'
15'
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 75'
Болонья
2
Лечче
1
минуты: 1' - 75'
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
Лечче
1 : 1
Наполи
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
минуты: 50' - 90'
Лечче
1
Наполи
1
минуты: 50' - 90'
3.05.2009
3 мая 2009
вс
16:00
Ювентус
2 : 2
Лечче
11'
51'
11'
51'
11'
51'
3.05.2009
3 мая 2009
вс
16:00
11'
минуты: 1' - 82'
Ювентус
2
Лечче
2
минуты: 1' - 82'
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Лечче
2 : 1
Катания
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 85' - 90'
Лечче
2
Катания
1
минуты: 85' - 90'
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
Рома
3 : 2
Лечче
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 72' - 90'
Рома
3
Лечче
2
минуты: 72' - 90'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
Лечче
1 : 3
Сампдория
66'
66'
66'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
минуты: 46' - 90'
Лечче
1
Сампдория
3
минуты: 46' - 90'
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
22:00
Милан
2 : 0
Лечче
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
22:00
минуты: 90' - 90'
Милан
2
Лечче
0
минуты: 90' - 90'
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
Палермо
5 : 2
Лечче
61'
61'
61'
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Палермо
5
Лечче
2
минуты: 46' - 90'
1.03.2009
1 марта 2009
вс
17:00
Удинезе
2 : 0
Лечче
1.03.2009
1 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
2
Лечче
0
был в запасе
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
Лечче
3 : 3
Торино
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
был в запасе
Лечче
3
Торино
3
был в запасе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
Лечче
0 : 0
Болонья
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
был в запасе
Лечче
0
Болонья
0
был в запасе
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
17:00
Лечче
1 : 2
Ювентус
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
17:00
был в запасе
Лечче
1
Ювентус
2
был в запасе