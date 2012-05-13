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Андреа Эспозито
№5
Защитник
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Команда
Лечче
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:45
Кьево
1 : 0
Лечче
62'
62'
62'
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Кьево
1
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
5.05.2012
5 мая 2012
сб
19:00
Лечче
0 : 1
Фиорентина
5.05.2012
5 мая 2012
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
0
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90'
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
Лечче
1 : 2
Парма
90'
90'
90'
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Парма
2
минуты: 1' - 90'
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
Лечче
0 : 2
Наполи
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90'
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
Лацио
1 : 1
Лечче
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
25.03.2012
25 марта 2012
вс
16:00
Новара
0 : 0
Лечче
19'
19'
19'
25.03.2012
25 марта 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Новара
0
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Палермо
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 89'
Лечче
1
Палермо
1
минуты: 1' - 89'
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
Милан
2 : 0
Лечче
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Милан
2
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
4.03.2012
4 марта 2012
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Дженоа
4.03.2012
4 марта 2012
вс
17:00
минуты: 71' - 90'
Лечче
2
Дженоа
2
минуты: 71' - 90'
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
Кальяри
1 : 2
Лечче
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
Кальяри
1
Лечче
2
минуты: 90' - 90'
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
14:30
Лечче
4 : 1
Сиена
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
14:30
минуты: 1' - 13'
Лечче
4
Сиена
1
минуты: 1' - 13'
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
17:00
Аталанта
0 : 0
Лечче
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 52'
Аталанта
0
Лечче
0
минуты: 1' - 52'
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Кьево
30'
30'
30'
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
30'
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Кьево
2
минуты: 1' - 90'
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
Фиорентина
0 : 1
Лечче
90'
90'
90'
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
0
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
8.01.2012
8 янв. 2012
вс
17:00
Лечче
0 : 1
Ювентус
8.01.2012
8 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
Парма
3 : 3
Лечче
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Парма
3
Лечче
3
минуты: 1' - 46'
3.12.2011
3 дек. 2011
сб
22:45
Наполи
4 : 2
Лечче
3.12.2011
3 дек. 2011
сб
22:45
минуты: 1' - 46'
Наполи
4
Лечче
2
минуты: 1' - 46'
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:00
Лечче
0 : 1
Катания
88'
88'
88'
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
0
Катания
1
минуты: 1' - 90'
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
22:45
Рома
2 : 1
Лечче
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
6.11.2011
6 нояб. 2011
вс
17:00
Чезена
0 : 1
Лечче
6.11.2011
6 нояб. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Чезена
0
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
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