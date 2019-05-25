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Матч-центр
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Серджио Пеллисьер
№31
Нападающий
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Команда
Кьево
Гражданство
Италия
Дата рождения
12 апр. 1979 (41) год
Рост
175
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
25.05.2019
25 мая 2019
сб
19:00
Фрозиноне
0 : 0
Кьево
25.05.2019
25 мая 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
19.05.2019
19 мая 2019
вс
13:30
Кьево
0 : 0
Сампдория
19.05.2019
19 мая 2019
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Сампдория
0
минуты: 1' - 90'
13.05.2019
13 мая 2019
пн
22:00
Интер
2 : 0
Кьево
13.05.2019
13 мая 2019
пн
22:00
был в запасе
Интер
2
Кьево
0
был в запасе
4.05.2019
4 мая 2019
сб
19:00
Кьево
0 : 4
СПАЛ
4.05.2019
4 мая 2019
сб
19:00
был в запасе
Кьево
0
СПАЛ
4
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
Кьево
1 : 1
Парма
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Кьево
1
Парма
1
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
Лацио
1 : 2
Кьево
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
был в запасе
Лацио
1
Кьево
2
был в запасе
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
19:00
Кьево
1 : 3
Наполи
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Кьево
1
Наполи
3
был в запасе
8.04.2019
8 апр. 2019
пн
21:30
Болонья
3 : 0
Кьево
8.04.2019
8 апр. 2019
пн
21:30
был в запасе
Болонья
3
Кьево
0
был в запасе
4.04.2019
4 апр. 2019
чт
20:00
Сассуоло
4 : 0
Кьево
4.04.2019
4 апр. 2019
чт
20:00
был в запасе
Сассуоло
4
Кьево
0
был в запасе
29.03.2019
29 марта 2019
пт
22:30
Кьево
0 : 3
Кальяри
29.03.2019
29 марта 2019
пт
22:30
был в запасе
Кьево
0
Кальяри
3
был в запасе
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
Аталанта
1 : 1
Кьево
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Аталанта
1
Кьево
1
был в запасе
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
17:00
Эмполи
2 : 2
Кьево
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Эмполи
2
Кьево
2
минуты: 1' - 90'
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
14:30
Кьево
3 : 4
Фиорентина
60'
60'
60'
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
14:30
60'
минуты: 1' - 90'
Кьево
3
Фиорентина
4
минуты: 1' - 90'
21.01.2019
21 янв. 2019
пн
22:30
Ювентус
3 : 0
Кьево
21.01.2019
21 янв. 2019
пн
22:30
минуты: 1' - 90'
Ювентус
3
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Кьево
1 : 0
Фрозиноне
46'
46'
46'
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
1
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
17:00
Сампдория
2 : 0
Кьево
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
17:00
был в запасе
Сампдория
2
Кьево
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:00
Кьево
1 : 1
Интер
90'
90'
90'
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:00
90'
минуты: 1' - 90'
Кьево
1
Интер
1
минуты: 1' - 90'
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
14:30
СПАЛ
0 : 0
Кьево
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
Парма
1 : 1
Кьево
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Парма
1
Кьево
1
минуты: 1' - 90'
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
20:00
Кьево
1 : 1
Лацио
25'
25'
25'
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
20:00
25'
минуты: 1' - 90'
Кьево
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90'
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