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Давиде Манделли
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
Кьево
1 : 0
Чезена
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
был в запасе
Кьево
1
Чезена
0
был в запасе
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
Кьево
0 : 3
Лацио
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
был в запасе
Кьево
0
Лацио
3
был в запасе
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
17:00
Удинезе
2 : 1
Кьево
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
2
Кьево
1
был в запасе
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
22:45
Милан
4 : 0
Кьево
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
22:45
минуты: 1' - 23'
Милан
4
Кьево
0
минуты: 1' - 23'
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:00
Катания
1 : 2
Кьево
68'
68'
68'
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Катания
1
Кьево
2
минуты: 1' - 90'
6.11.2011
6 нояб. 2011
вс
17:00
Кьево
1 : 0
Фиорентина
6.11.2011
6 нояб. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
1
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90'
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
14:30
Сиена
4 : 1
Кьево
89'
89'
89'
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Сиена
4
Кьево
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:45
Кьево
0 : 1
Болонья
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:45
минуты: 49' - 90'
Кьево
0
Болонья
1
минуты: 49' - 90'
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
16:00
Интер
1 : 0
Кьево
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
16:00
был в запасе
Интер
1
Кьево
0
был в запасе
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
16:00
Кьево
0 : 0
Ювентус
85'
85'
85'
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
16:00
минуты: 70' - 90'
Кьево
0
Ювентус
0
минуты: 70' - 90'
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
16:00
Чезена
0 : 0
Кьево
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
16:00
был в запасе
Чезена
0
Кьево
0
был в запасе
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
13:30
Кьево
2 : 1
Дженоа
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
13:30
был в запасе
Кьево
2
Дженоа
1
был в запасе
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
Кьево
1 : 0
Наполи
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
минуты: 84' - 90'
Кьево
1
Наполи
0
минуты: 84' - 90'
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
16:00
Парма
2 : 1
Кьево
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
16:00
был в запасе
Парма
2
Кьево
1
был в запасе