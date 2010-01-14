Лумеццане

Лумеззане
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Италия
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Результаты
Результаты
14.01.2010 14 янв. 2010 чт 20:30
Удинезе
2 : 0
Лумеццане
14.01.2010 14 янв. 2010 чт 20:30
1/8 финала
Удинезе
2
Лумеццане
0
Италия. Кубок , 1/8 финала
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