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Элтон Дос Рейс
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
20.03.2010
20 марта 2010
сб
21:00
Сент-Этьен
0 : 0
Нанси
20.03.2010
20 марта 2010
сб
21:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Нанси
0
был в запасе
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
19:00
Осер
1 : 0
Сент-Этьен
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
19:00
был в запасе
Осер
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
22.12.2009
22 дек. 2009
вт
23:00
Ланс
1 : 0
Сент-Этьен
22.12.2009
22 дек. 2009
вт
23:00
был в запасе
Ланс
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
23:00
Сент-Этьен
0 : 0
Марсель
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
23:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Марсель
0
был в запасе
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
ПСЖ
3 : 0
Сент-Этьен
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
3
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90'
10.12.2009
10 дек. 2009
чт
21:00
Лилль
4 : 0
Сент-Этьен
10.12.2009
10 дек. 2009
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
4
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90'
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
21:00
Сент-Этьен
0 : 0
Сошо
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
21:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Сошо
0
был в запасе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
Ле Ман
1 : 1
Сент-Этьен
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 46' - 90'
Ле Ман
1
Сент-Этьен
1
минуты: 46' - 90'
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:00
Сент-Этьен
0 : 2
Лорьян
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Лорьян
2
был в запасе
7.11.2009
7 нояб. 2009
сб
21:00
Нанси
0 : 1
Сент-Этьен
7.11.2009
7 нояб. 2009
сб
21:00
минуты: 16' - 90'
Нанси
0
Сент-Этьен
1
минуты: 16' - 90'
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
23:00
Сент-Этьен
0 : 1
Лион
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
23:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Лион
1
был в запасе
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
20:00
Сент-Этьен
0 : 2
Валансьен
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
20:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Валансьен
2
был в запасе
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
20:00
Сент-Этьен
3 : 1
Бордо
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
20:00
был в запасе
Сент-Этьен
3
Бордо
1
был в запасе