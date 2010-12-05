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Диего Кавальери
№12
Вратарь
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
англия. кубок
Сезон:
2010/2011
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
17:00
Чезена
0 : 2
Болонья
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
17:00
был в запасе
Чезена
0
Болонья
2
был в запасе
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
17:00
Бари
1 : 1
Чезена
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
17:00
был в запасе
Бари
1
Чезена
1
был в запасе
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
Чезена
1 : 2
Палермо
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
был в запасе
Чезена
1
Палермо
2
был в запасе
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
20:00
Фиорентина
1 : 0
Чезена
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
20:00
был в запасе
Фиорентина
1
Чезена
0
был в запасе
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Чезена
1 : 0
Лацио
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
был в запасе
Чезена
1
Лацио
0
был в запасе
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
17:00
Ювентус
3 : 1
Чезена
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
17:00
был в запасе
Ювентус
3
Чезена
1
был в запасе
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
17:00
Чезена
0 : 1
Сампдория
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
17:00
был в запасе
Чезена
0
Сампдория
1
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
16:00
Кьево
2 : 1
Чезена
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
16:00
был в запасе
Кьево
2
Чезена
1
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
Чезена
1 : 1
Парма
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
был в запасе
Чезена
1
Парма
1
был в запасе
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
19:00
Удинезе
1 : 0
Чезена
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
19:00
был в запасе
Удинезе
1
Чезена
0
был в запасе
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
13:30
Чезена
1 : 4
Наполи
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
13:30
был в запасе
Чезена
1
Наполи
4
был в запасе
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:45
Катания
2 : 0
Чезена
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:45
был в запасе
Катания
2
Чезена
0
был в запасе
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
16:00
Чезена
1 : 0
Лечче
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
16:00
был в запасе
Чезена
1
Лечче
0
был в запасе
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
21:45
Чезена
2 : 0
Милан
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
21:45
был в запасе
Чезена
2
Милан
0
был в запасе
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
21:45
Рома
0 : 0
Чезена
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
21:45
был в запасе
Рома
0
Чезена
0
был в запасе