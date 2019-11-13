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Исмаил Эдиев
№3
Защитник
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 февр. 1988 (32) года
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
13.11.2019
13 нояб. 2019
ср
18:30
Текстильщик
0 : 2
Томь
56'
56'
56'
13.11.2019
13 нояб. 2019
ср
18:30
56'
минуты: 1' - 90'
Текстильщик
0
Томь
2
минуты: 1' - 90'
13.07.2019
13 июля 2019
сб
15:00
Томь
2 : 0
Армавир
72'
24'
72'
24'
72'
24'
13.07.2019
13 июля 2019
сб
15:00
72'
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Армавир
0
минуты: 1' - 90'
07.07.2019
07 июля 2019
вс
15:00
Нижний Новгород
0 : 2
Томь
43'
43'
43'
07.07.2019
07 июля 2019
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
0
Томь
2
минуты: 1' - 90'