Оренбург - Кубань: 10 апреля 2022 смотреть онлайн

Оренбург
Оренбург
-:-

Оренбург - Кубань: 10 апреля 2022 смотреть онлайн

Кубань
Краснодар
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
10 апр. 2022, -:- МСК
10.04.2022, -:- МСК
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Оренбург
мин
-
Козлов
Андрей Козлов
-
Скворцов
Алексей Скворцов
-
Козлов
Савелий Козлов
-
Капленко
Кирилл Капленко
Главный тренер
Марцел Личка

Новости

«Урожай» → «Кубань» с очень странной эмблемой – все недовольны, пока другая «Кубань» собирает толпу в любителях
#Кубань
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В России выявили сдачу матча в ПФЛ. Отстранены футболисты, тренер и гендиректор
#ПФЛ
07 июня 2019, 17:54
# Новости матча
Этот сезон РПЛ – величие. Такой конкуренции на старте после перехода на «осень-весна» еще не было
26 августа 2019, 15:40