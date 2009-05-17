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Марио Фрик
№4
Нападающий
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Команда
Гражданство
Лихтенштейн
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
17.05.2009
17 мая 2009
вс
21:30
Интер
3 : 0
Сиена
17.05.2009
17 мая 2009
вс
21:30
был в запасе
Интер
3
Сиена
0
был в запасе
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
Сиена
1 : 0
Палермо
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
минуты: 90' - 90'
Сиена
1
Палермо
0
минуты: 90' - 90'
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
Сиена
2 : 1
Наполи
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Сиена
2
Наполи
1
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Торино
1 : 0
Сиена
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 53'
Торино
1
Сиена
0
минуты: 1' - 53'
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
Сиена
0 : 2
Кьево
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 64' - 90'
Сиена
0
Кьево
2
минуты: 64' - 90'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
Болонья
1 : 4
Сиена
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
минуты: 58' - 90'
Болонья
1
Сиена
4
минуты: 58' - 90'
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
Сиена
2 : 0
Лацио
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 86' - 90'
Сиена
2
Лацио
0
минуты: 86' - 90'
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
Фиорентина
1 : 0
Сиена
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
минуты: 83' - 90'
Фиорентина
1
Сиена
0
минуты: 83' - 90'
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
20:00
Рома
1 : 0
Сиена
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 58'
Рома
1
Сиена
0
минуты: 1' - 58'
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
Сампдория
2 : 2
Сиена
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
2
Сиена
2
был в запасе
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
17:15
Сиена
1 : 2
Лечче
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
17:15
минуты: 1' - 53'
Сиена
1
Лечче
2
минуты: 1' - 53'
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
Кальяри
1 : 0
Сиена
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
минуты: 61' - 90'
Кальяри
1
Сиена
0
минуты: 61' - 90'
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Аталанта
44'
44'
44'
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
44'
минуты: 1' - 53'
Сиена
1
Аталанта
0
минуты: 1' - 53'
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
20:00
Сиена
1 : 0
Реджо-ди-Калабрия
74'
74'
74'
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
20:00
74'
минуты: 59' - 90'
Сиена
1
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 59' - 90'
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
Ювентус
1 : 0
Сиена
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
минуты: 61' - 90'
Ювентус
1
Сиена
0
минуты: 61' - 90'
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
22:30
Сиена
1 : 2
Интер
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
22:30
минуты: 1' - 76'
Сиена
1
Интер
2
минуты: 1' - 76'
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
17:00
Палермо
2 : 0
Сиена
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 53' - 90'
Палермо
2
Сиена
0
минуты: 53' - 90'
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
Наполи
2 : 0
Сиена
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 79' - 90'
Наполи
2
Сиена
0
минуты: 79' - 90'
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
Кьево
0 : 2
Сиена
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
минуты: 78' - 90'
Кьево
0
Сиена
2
минуты: 78' - 90'