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Марко Андреолли
№3
Защитник
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Команда
Кьево
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 июня 1986 (34) года
Рост
187
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
25.05.2019
25 мая 2019
сб
19:00
Фрозиноне
0 : 0
Кьево
25.05.2019
25 мая 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
19.05.2019
19 мая 2019
вс
13:30
Кьево
0 : 0
Сампдория
19.05.2019
19 мая 2019
вс
13:30
был в запасе
Кьево
0
Сампдория
0
был в запасе
13.05.2019
13 мая 2019
пн
22:00
Интер
2 : 0
Кьево
13.05.2019
13 мая 2019
пн
22:00
был в запасе
Интер
2
Кьево
0
был в запасе
04.05.2019
04 мая 2019
сб
19:00
Кьево
0 : 4
СПАЛ
04.05.2019
04 мая 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
СПАЛ
4
минуты: 1' - 90'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
Кьево
1 : 1
Парма
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Кьево
1
Парма
1
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
Лацио
1 : 2
Кьево
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
был в запасе
Лацио
1
Кьево
2
был в запасе
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
19:00
Кьево
1 : 3
Наполи
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
1
Наполи
3
минуты: 1' - 90'
08.04.2019
08 апр. 2019
пн
21:30
Болонья
3 : 0
Кьево
12'
12'
12'
08.04.2019
08 апр. 2019
пн
21:30
минуты: 1' - 90'
Болонья
3
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
04.04.2019
04 апр. 2019
чт
20:00
Сассуоло
4 : 0
Кьево
04.04.2019
04 апр. 2019
чт
20:00
был в запасе
Сассуоло
4
Кьево
0
был в запасе
29.03.2019
29 марта 2019
пт
22:30
Кьево
0 : 3
Кальяри
29.03.2019
29 марта 2019
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Кальяри
3
минуты: 1' - 90'
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
Аталанта
1 : 1
Кьево
74'
74'
74'
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
1
Кьево
1
минуты: 1' - 90'
09.03.2019
09 марта 2019
сб
22:30
Кьево
1 : 2
Милан
09.03.2019
09 марта 2019
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Кьево
1
Милан
2
минуты: 1' - 90'
03.03.2019
03 марта 2019
вс
14:30
Торино
3 : 0
Кьево
03.03.2019
03 марта 2019
вс
14:30
был в запасе
Торино
3
Кьево
0
был в запасе
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Дженоа
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Кьево
0
Дженоа
0
был в запасе
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Кьево
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
1
Кьево
0
был в запасе
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:00
Кальяри
2 : 2
Эмполи
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:00
был в запасе
Кальяри
2
Эмполи
2
был в запасе
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Удинезе
2 : 0
Кальяри
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Удинезе
2
Кальяри
0
был в запасе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
17:00
Кальяри
1 : 0
Дженоа
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
17:00
был в запасе
Кальяри
1
Дженоа
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
14:30
Лацио
3 : 1
Кальяри
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
14:30
был в запасе
Лацио
3
Кальяри
1
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
20:00
Кальяри
0 : 1
Наполи
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
20:00
был в запасе
Кальяри
0
Наполи
1
был в запасе
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