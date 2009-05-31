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Никола Вентола
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
Рома
3 : 2
Торино
88'
88'
88'
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
88'
минуты: 1' - 90'
Рома
3
Торино
2
минуты: 1' - 90'
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
Торино
2 : 3
Дженоа
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
минуты: 75' - 90'
Торино
2
Дженоа
3
минуты: 75' - 90'
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
Наполи
1 : 2
Торино
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Наполи
1
Торино
2
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Торино
1 : 0
Сиена
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 73' - 90'
Торино
1
Сиена
0
минуты: 73' - 90'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
Торино
2 : 1
Катания
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
минуты: 57' - 90'
Торино
2
Катания
1
минуты: 57' - 90'
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
Палермо
1 : 0
Торино
65'
65'
65'
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 55' - 90'
Палермо
1
Торино
0
минуты: 55' - 90'
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
Аталанта
2 : 0
Торино
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 70'
Аталанта
2
Торино
0
минуты: 1' - 70'
07.03.2009
07 марта 2009
сб
22:30
Торино
0 : 1
Ювентус
07.03.2009
07 марта 2009
сб
22:30
минуты: 52' - 90'
Торино
0
Ювентус
1
минуты: 52' - 90'
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
Торино
1 : 0
Удинезе
89'
89'
89'
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Торино
1
Удинезе
0
минуты: 46' - 90'
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
20:00
Лацио
1 : 1
Торино
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Торино
1
минуты: 1' - 90'
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
Торино
1 : 1
Кьево
64'
64'
64'
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
64'
минуты: 55' - 90'
Торино
1
Кьево
1
минуты: 55' - 90'
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
Лечче
3 : 3
Торино
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
был в запасе
Лечче
3
Торино
3
был в запасе
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
20:00
Дженоа
3 : 0
Торино
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
20:00
был в запасе
Дженоа
3
Торино
0
был в запасе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
Торино
1 : 0
Наполи
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
был в запасе
Торино
1
Наполи
0
был в запасе
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
20:00
Болонья
5 : 2
Торино
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
20:00
был в запасе
Болонья
5
Торино
2
был в запасе