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Тиагу Мендес
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
испания. кубок
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:45
Атлетико
3 : 1
Атлетик
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:45
минуты: 1' - 88'
Атлетико
3
Атлетик
1
минуты: 1' - 88'
14.05.2017
14 мая 2017
вс
21:00
Бетис
1 : 1
Атлетико
14.05.2017
14 мая 2017
вс
21:00
был в запасе
Бетис
1
Атлетико
1
был в запасе
06.05.2017
06 мая 2017
сб
17:15
Атлетико
1 : 0
Эйбар
06.05.2017
06 мая 2017
сб
17:15
минуты: 80' - 90'
Атлетико
1
Эйбар
0
минуты: 80' - 90'
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
19:30
Лас-Пальмас
0 : 5
Атлетико
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
19:30
был в запасе
Лас-Пальмас
0
Атлетико
5
был в запасе
25.04.2017
25 апр. 2017
вт
22:30
Атлетико
0 : 1
Вильярреал
25.04.2017
25 апр. 2017
вт
22:30
был в запасе
Атлетико
0
Вильярреал
1
был в запасе
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
21:45
Эспаньол
0 : 1
Атлетико
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
21:45
был в запасе
Эспаньол
0
Атлетико
1
был в запасе
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
19:30
Атлетико
3 : 0
Осасуна
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
19:30
минуты: 72' - 90'
Атлетико
3
Осасуна
0
минуты: 72' - 90'
12.12.2016
12 дек. 2016
пн
22:45
Вильярреал
3 : 0
Атлетико
12.12.2016
12 дек. 2016
пн
22:45
минуты: 1' - 30'
Вильярреал
3
Атлетико
0
минуты: 1' - 30'
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
22:45
Атлетико
0 : 0
Эспаньол
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
22:45
минуты: 1' - 68'
Атлетико
0
Эспаньол
0
минуты: 1' - 68'
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
18:15
Осасуна
0 : 3
Атлетико
21'
21'
21'
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Осасуна
0
Атлетико
3
минуты: 1' - 90'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:45
Атлетико
0 : 3
Реал
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:45
был в запасе
Атлетико
0
Реал
3
был в запасе
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
18:15
Реал Сосьедад
2 : 0
Атлетико
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
18:15
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Атлетико
0
был в запасе
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
19:30
Атлетико
4 : 2
Малага
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
19:30
минуты: 65' - 90'
Атлетико
4
Малага
2
минуты: 65' - 90'
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
17:15
Севилья
1 : 0
Атлетико
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
17:15
минуты: 56' - 90'
Севилья
1
Атлетико
0
минуты: 56' - 90'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
19:30
Атлетико
7 : 1
Гранада
87'
87'
87'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
19:30
87'
минуты: 67' - 90'
Атлетико
7
Гранада
1
минуты: 67' - 90'
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
13:00
Валенсия
0 : 2
Атлетико
82'
82'
82'
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
13:00
минуты: 80' - 90'
Валенсия
0
Атлетико
2
минуты: 80' - 90'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
14:00
Сельта
0 : 4
Атлетико
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
14:00
минуты: 82' - 90'
Сельта
0
Атлетико
4
минуты: 82' - 90'
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
23:15
Атлетико
1 : 1
Алавес
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
23:15
минуты: 1' - 45'
Атлетико
1
Алавес
1
минуты: 1' - 45'