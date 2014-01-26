Альберто Лопо
№22
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 14:00
Альмерия
1 : 0
Хетафе
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 14:00
был в запасе
Альмерия
1
Хетафе
0
был в запасе
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 14:00
Хетафе
2 : 2
Реал Сосьедад
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 14:00
был в запасе
Хетафе
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе
29.11.2013 29 нояб. 2013 пт 22:00
Хетафе
1 : 0
Леванте
29.11.2013 29 нояб. 2013 пт 22:00
был в запасе
Хетафе
1
Леванте
0
был в запасе
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс -:-
Атлетико
7 : 0
Хетафе
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс -:-
минуты: 1' - 90'
Атлетико
7
Хетафе
0
минуты: 1' - 90'
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 20:00
Хетафе
1 : 1
Эльче
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 20:00
минуты: 58' - 90'
Хетафе
1
Эльче
1
минуты: 58' - 90'
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 13:00
Гранада
0 : 2
Хетафе
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 13:00
был в запасе
Гранада
0
Хетафе
2
был в запасе
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 20:00
Хетафе
3 : 1
Бетис
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 20:00
минуты: 79' - 90'
Хетафе
3
Бетис
1
минуты: 79' - 90'
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 20:00
Эспаньол
0 : 2
Хетафе
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 20:00
был в запасе
Эспаньол
0
Хетафе
2
был в запасе
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 22:59
Хетафе
2 : 0
Сельта
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 22:59
был в запасе
Хетафе
2
Сельта
0
был в запасе