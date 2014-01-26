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Альберто Лопо
№22
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
14:00
Альмерия
1 : 0
Хетафе
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
14:00
был в запасе
Альмерия
1
Хетафе
0
был в запасе
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
14:00
Хетафе
2 : 2
Реал Сосьедад
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
14:00
был в запасе
Хетафе
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе
29.11.2013
29 нояб. 2013
пт
22:00
Хетафе
1 : 0
Леванте
29.11.2013
29 нояб. 2013
пт
22:00
был в запасе
Хетафе
1
Леванте
0
был в запасе
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
-:-
Атлетико
7 : 0
Хетафе
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
-:-
минуты: 1' - 90'
Атлетико
7
Хетафе
0
минуты: 1' - 90'
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
20:00
Хетафе
1 : 1
Эльче
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
20:00
минуты: 58' - 90'
Хетафе
1
Эльче
1
минуты: 58' - 90'
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
13:00
Гранада
0 : 2
Хетафе
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
13:00
был в запасе
Гранада
0
Хетафе
2
был в запасе
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
20:00
Хетафе
3 : 1
Бетис
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
20:00
минуты: 79' - 90'
Хетафе
3
Бетис
1
минуты: 79' - 90'
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
20:00
Эспаньол
0 : 2
Хетафе
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
20:00
был в запасе
Эспаньол
0
Хетафе
2
был в запасе
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
22:59
Хетафе
2 : 0
Сельта
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
22:59
был в запасе
Хетафе
2
Сельта
0
был в запасе