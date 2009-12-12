Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Фабьен Лоренти
№15
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
21:00
Ланс
2 : 0
Ницца
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
21:00
был в запасе
Ланс
2
Ницца
0
был в запасе
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
23:00
Ланс
1 : 0
Марсель
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
23:00
был в запасе
Ланс
1
Марсель
0
был в запасе
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
21:00
Ланс
2 : 1
Нанси
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
21:00
был в запасе
Ланс
2
Нанси
1
был в запасе
7.11.2009
7 нояб. 2009
сб
23:00
Сошо
1 : 2
Ланс
7.11.2009
7 нояб. 2009
сб
23:00
был в запасе
Сошо
1
Ланс
2
был в запасе
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
21:00
Ланс
1 : 1
Лорьян
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
21:00
был в запасе
Ланс
1
Лорьян
1
был в запасе
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:00
Ланс
0 : 2
Тулуза
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:00
был в запасе
Ланс
0
Тулуза
2
был в запасе
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
18:00
Монако
2 : 0
Ланс
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
18:00
был в запасе
Монако
2
Ланс
0
был в запасе
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
22:00
Ланс
0 : 2
Лион
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
22:00
был в запасе
Ланс
0
Лион
2
был в запасе
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
18:00
Ле Ман
3 : 0
Ланс
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Ле Ман
3
Ланс
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
18:00
Ланс
1 : 1
Лилль
69'
69'
69'
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Ланс
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
20:00
Монпелье
1 : 0
Ланс
73'
73'
73'
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
1
Ланс
0
минуты: 1' - 90'
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
20:00
Ланс
2 : 2
Ренн
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
20:00
минуты: 54' - 90'
Ланс
2
Ренн
2
минуты: 54' - 90'
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
18:00
Гренобль
1 : 2
Ланс
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
18:00
минуты: 78' - 90'
Гренобль
1
Ланс
2
минуты: 78' - 90'
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
20:00
Ланс
2 : 0
Осер
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
20:00
был в запасе
Ланс
2
Осер
0
был в запасе
9.08.2009
9 авг. 2009
вс
22:00
Бордо
4 : 1
Ланс
9.08.2009
9 авг. 2009
вс
22:00
был в запасе
Бордо
4
Ланс
1
был в запасе