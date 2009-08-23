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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Любоя 12
1:2
Матч завершен
Ланс
Ланс
Эдуардо 7
Букари 70
Лига 1, 3 тур
Лига 1,
3 тур
Франция
23 авг. 2009, 18:00 МСК
23.08.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы
Гренобль
мин
0
Вивиани
Жоди Вивиани
90
0
Робен
Мартиаль Робен
86
0
Жеммали
Давид Жеммали
90
0
Витакич
Миливое Витакич
90
0
Дьез
Николя Дьез
78
0
Пайо
Санди Пайо
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
90
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Любоя
Даниэль Любоя
12'
12'
90
0
Тадич
Йосип Тадич
69
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Рендулич
Зоран Рендулич
0
Манфруа
Джимми Манфруа
0
Жуан
Джимми Жуан
0
Акрур
Нассим Акрур
0
Кучукович
Мустафа Кучукович
Ланс
мин
0
Яхья
Аладьин Яхья
90
0
Рунье
Ведран Рунье
90
0
Милованович
Деян Милованович
86
0
Рамос
Марко Рамос
90
0
Шелье
Эрик Шелье
90
0
Демон
Йохан Демон
90
0
Ковачевич
Ненад Ковачевич
90
0
Армаш
Адиль Армаш
90
0
Букари
Абдулразак Букари
70'
70'
90
0
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
61
0
Эдуардо
Эдуардо
7'
7'
78
Запасные
0
Атро
Самуэль Атро
0
Лоренти
Фабьен Лоренти
0
Эль-Адуа
Иссам Эль-Адуа
0
Соу
Самба Соу
0
Джемаа
Иссам Джемаа
0
Маулида
Туафилу Маулида