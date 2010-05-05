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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ланс
Ланс
Маулида 68
1:1
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Куртуа 45
Лига 1, 36 тур
Лига 1,
36 тур
Франция
5 мая 2010, 20:00 МСК
5.05.2010, 20:00 МСК
среда
Составы
Ланс
мин
0
Яхья
Аладьин Яхья
90
0
Касрауи
Хамди Касрауи
90
0
Рамос
Марко Рамос
90
0
Бедимо
Анри Бедимо
80
0
Сартр
Ромен Сартр
90
0
Демон
Йохан Демон
90
0
Ковачевич
Ненад Ковачевич
46
0
Руде
Себастьян Руде
90
0
Армаш
Адиль Армаш
90
0
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
60
0
Маулида
Туафилу Маулида
68'
68'
90
Запасные
0
Атро
Самуэль Атро
0
Шелье
Эрик Шелье
0
Милованович
Деян Милованович
0
Акале
Канга Акале
0
Соу
Самба Соу
0
Джемаа
Иссам Джемаа
Гренобль
мин
0
Рендулич
Зоран Рендулич
90
0
Вивиани
Жоди Вивиани
90
0
Манфруа
Джимми Манфруа
90
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Соже
Давид Соже
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
45'
45'
65
0
Ромао
Алексис Ромао
80
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Тадич
Йосип Тадич
70
0
Акрур
Нассим Акрур
90
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Витакич
Миливое Витакич
0
Кальве
Жан Кальве
0
Сианси
Хьюго Сианси
0
Жуан
Джимми Жуан
0
Тинан
Джонатан Тинан
0
Ито
Шо Ито