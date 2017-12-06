Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Брэд Джонс
№25
Вратарь
Подписаться
Команда
Фейеноорд
Гражданство
Австралия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
Сезон:
2017/2018
2014/2015
6.12.2017
6 дек. 2017
ср
22:45
Фейеноорд
2 : 1
Наполи
6.12.2017
6 дек. 2017
ср
22:45
был в запасе
Фейеноорд
2
Наполи
1
был в запасе
21.11.2017
21 нояб. 2017
вт
22:45
Манчестер Сити
1 : 0
Фейеноорд
74'
74'
74'
21.11.2017
21 нояб. 2017
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Манчестер Сити
1
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 90'
1.11.2017
1 нояб. 2017
ср
22:45
Шахтер
3 : 1
Фейеноорд
1.11.2017
1 нояб. 2017
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Шахтер
3
Фейеноорд
1
минуты: 1' - 90'
17.10.2017
17 окт. 2017
вт
21:45
Фейеноорд
1 : 2
Шахтер
17.10.2017
17 окт. 2017
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Фейеноорд
1
Шахтер
2
минуты: 1' - 90'
26.09.2017
26 сент. 2017
вт
21:45
Наполи
3 : 1
Фейеноорд
26.09.2017
26 сент. 2017
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Наполи
3
Фейеноорд
1
минуты: 1' - 90'
13.09.2017
13 сент. 2017
ср
21:45
Фейеноорд
0 : 4
Манчестер Сити
13.09.2017
13 сент. 2017
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Фейеноорд
0
Манчестер Сити
4
минуты: 1' - 90'