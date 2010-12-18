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Карим Зиани
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Алжир
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
2009/2010
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
17:30
Вольфсбург
2 : 2
Хоффенхайм
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
17:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Хоффенхайм
2
был в запасе
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
17:30
Кайзерслаутерн
0 : 0
Вольфсбург
31'
31'
31'
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 84'
Кайзерслаутерн
0
Вольфсбург
0
минуты: 1' - 84'
4.12.2010
4 дек. 2010
сб
17:30
Вольфсбург
0 : 0
Вердер
4.12.2010
4 дек. 2010
сб
17:30
был в запасе
Вольфсбург
0
Вердер
0
был в запасе
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:30
Кельн
1 : 1
Вольфсбург
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:30
минуты: 60' - 90'
Кельн
1
Вольфсбург
1
минуты: 60' - 90'
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:30
Санкт-Паули
1 : 1
Вольфсбург
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:30
был в запасе
Санкт-Паули
1
Вольфсбург
1
был в запасе
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
17:30
Вольфсбург
2 : 2
Шальке-04
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
17:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Шальке-04
2
был в запасе
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
17:30
Айнтрахт
3 : 1
Вольфсбург
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
17:30
был в запасе
Айнтрахт
3
Вольфсбург
1
был в запасе
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 0
Штутгарт
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
16:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Штутгарт
0
был в запасе
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
16:30
Нюрнберг
2 : 1
Вольфсбург
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
16:30
был в запасе
Нюрнберг
2
Вольфсбург
1
был в запасе
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
19:30
Вольфсбург
2 : 3
Байер
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
19:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Байер
3
был в запасе
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
16:30
Боруссия
2 : 0
Вольфсбург
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
16:30
минуты: 1' - 72'
Боруссия
2
Вольфсбург
0
минуты: 1' - 72'
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
16:30
Вольфсбург
3 : 4
Майнц
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
16:30
минуты: 1' - 62'
Вольфсбург
3
Майнц
4
минуты: 1' - 62'
20.08.2010
20 авг. 2010
пт
21:30
Бавария
2 : 1
Вольфсбург
20.08.2010
20 авг. 2010
пт
21:30
минуты: 1' - 77'
Бавария
2
Вольфсбург
1
минуты: 1' - 77'