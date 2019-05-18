Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Адиль Рами
№34
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 дек. 1985 (34) года
Рост
190
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
Тулуза
2 : 5
Марсель
59'
59'
59'
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
2
Марсель
5
минуты: 1' - 90'
3.05.2019
3 мая 2019
пт
21:45
Страсбур
1 : 1
Марсель
64'
64'
64'
3.05.2019
3 мая 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
22:00
Марсель
1 : 2
Нант
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
22:00
был в запасе
Марсель
1
Нант
2
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
18:00
Генгам
1 : 3
Марсель
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
18:00
был в запасе
Генгам
1
Марсель
3
был в запасе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
18:00
Марсель
2 : 1
Ним
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
18:00
был в запасе
Марсель
2
Ним
1
был в запасе
5.04.2019
5 апр. 2019
пт
21:45
Бордо
2 : 0
Марсель
5.04.2019
5 апр. 2019
пт
21:45
был в запасе
Бордо
2
Марсель
0
был в запасе
30.03.2019
30 марта 2019
сб
19:00
Марсель
2 : 2
Анжер
30.03.2019
30 марта 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
Анжер
2
минуты: 1' - 90'
17.03.2019
17 марта 2019
вс
23:00
ПСЖ
3 : 1
Марсель
17.03.2019
17 марта 2019
вс
23:00
был в запасе
ПСЖ
3
Марсель
1
был в запасе
3.03.2019
3 марта 2019
вс
23:00
Марсель
2 : 0
Сент-Этьен
3.03.2019
3 марта 2019
вс
23:00
был в запасе
Марсель
2
Сент-Этьен
0
был в запасе
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
19:00
Ренн
1 : 1
Марсель
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Ренн
1
Марсель
1
был в запасе
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
23:00
Марсель
1 : 1
Монако
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
23:00
был в запасе
Марсель
1
Монако
1
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
Анжер
1 : 1
Марсель
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
5.12.2018
5 дек. 2018
ср
21:00
Нант
3 : 2
Марсель
5.12.2018
5 дек. 2018
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Нант
3
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
19:00
Марсель
0 : 0
Реймс
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
0
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
23:00
Амьен
1 : 3
Марсель
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
1
Марсель
3
минуты: 1' - 90'
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
19:00
Марсель
2 : 0
Дижон
84'
84'
84'
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
19:00
84'
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
23:00
Монпелье
3 : 0
Марсель
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
3
Марсель
0
минуты: 1' - 90'
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
23:00
Марсель
0 : 2
ПСЖ
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
0
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90'
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
22:00
Ницца
0 : 1
Марсель
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
0
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
18:00
Марсель
2 : 0
Кан
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
Кан
0
минуты: 1' - 90'
Показать все игры