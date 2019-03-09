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Матч-центр
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Риккардо Монтоливо
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
18 янв. 1985 (35) лет
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
9.03.2019
9 марта 2019
сб
22:30
Кьево
1 : 2
Милан
9.03.2019
9 марта 2019
сб
22:30
был в запасе
Кьево
1
Милан
2
был в запасе
2.03.2019
2 марта 2019
сб
20:00
Милан
1 : 0
Сассуоло
2.03.2019
2 марта 2019
сб
20:00
был в запасе
Милан
1
Сассуоло
0
был в запасе
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:30
Милан
3 : 0
Эмполи
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:30
был в запасе
Милан
3
Эмполи
0
был в запасе
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
22:30
Аталанта
1 : 3
Милан
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
22:30
был в запасе
Аталанта
1
Милан
3
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
22:30
Милан
3 : 0
Кальяри
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
22:30
был в запасе
Милан
3
Кальяри
0
был в запасе
3.02.2019
3 февр. 2019
вс
22:30
Рома
1 : 1
Милан
3.02.2019
3 февр. 2019
вс
22:30
был в запасе
Рома
1
Милан
1
был в запасе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:30
Милан
0 : 0
Наполи
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:30
был в запасе
Милан
0
Наполи
0
был в запасе
21.01.2019
21 янв. 2019
пн
17:00
Дженоа
0 : 2
Милан
21.01.2019
21 янв. 2019
пн
17:00
был в запасе
Дженоа
0
Милан
2
был в запасе
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
22:30
Милан
2 : 1
СПАЛ
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
22:30
был в запасе
Милан
2
СПАЛ
1
был в запасе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
14:30
Фрозиноне
0 : 0
Милан
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
14:30
был в запасе
Фрозиноне
0
Милан
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Милан
0 : 1
Фиорентина
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Милан
0
Фиорентина
1
был в запасе
18.12.2018
18 дек. 2018
вт
22:30
Болонья
0 : 0
Милан
18.12.2018
18 дек. 2018
вт
22:30
был в запасе
Болонья
0
Милан
0
был в запасе
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
22:30
Милан
0 : 0
Торино
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
22:30
был в запасе
Милан
0
Торино
0
был в запасе
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
14:30
Милан
2 : 1
Парма
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
14:30
был в запасе
Милан
2
Парма
1
был в запасе
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
20:00
Лацио
1 : 1
Милан
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
20:00
был в запасе
Лацио
1
Милан
1
был в запасе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
22:30
Милан
0 : 2
Ювентус
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
22:30
был в запасе
Милан
0
Ювентус
2
был в запасе
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
22:30
Удинезе
0 : 1
Милан
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
22:30
был в запасе
Удинезе
0
Милан
1
был в запасе