Риккардо Монтоливо
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
18 янв. 1985 (35) лет
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
9.03.2019 9 марта 2019 сб 22:30
Кьево
1 : 2
Милан
9.03.2019 9 марта 2019 сб 22:30
был в запасе
Кьево
1
Милан
2
был в запасе
2.03.2019 2 марта 2019 сб 20:00
Милан
1 : 0
Сассуоло
2.03.2019 2 марта 2019 сб 20:00
был в запасе
Милан
1
Сассуоло
0
был в запасе
22.02.2019 22 февр. 2019 пт 22:30
Милан
3 : 0
Эмполи
22.02.2019 22 февр. 2019 пт 22:30
был в запасе
Милан
3
Эмполи
0
был в запасе
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 22:30
Аталанта
1 : 3
Милан
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 22:30
был в запасе
Аталанта
1
Милан
3
был в запасе
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 22:30
Милан
3 : 0
Кальяри
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 22:30
был в запасе
Милан
3
Кальяри
0
был в запасе
3.02.2019 3 февр. 2019 вс 22:30
Рома
1 : 1
Милан
3.02.2019 3 февр. 2019 вс 22:30
был в запасе
Рома
1
Милан
1
был в запасе
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 22:30
Милан
0 : 0
Наполи
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 22:30
был в запасе
Милан
0
Наполи
0
был в запасе
21.01.2019 21 янв. 2019 пн 17:00
Дженоа
0 : 2
Милан
21.01.2019 21 янв. 2019 пн 17:00
был в запасе
Дженоа
0
Милан
2
был в запасе
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 22:30
Милан
2 : 1
СПАЛ
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 22:30
был в запасе
Милан
2
СПАЛ
1
был в запасе
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 14:30
Фрозиноне
0 : 0
Милан
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 14:30
был в запасе
Фрозиноне
0
Милан
0
был в запасе
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
Милан
0 : 1
Фиорентина
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
был в запасе
Милан
0
Фиорентина
1
был в запасе
18.12.2018 18 дек. 2018 вт 22:30
Болонья
0 : 0
Милан
18.12.2018 18 дек. 2018 вт 22:30
был в запасе
Болонья
0
Милан
0
был в запасе
9.12.2018 9 дек. 2018 вс 22:30
Милан
0 : 0
Торино
9.12.2018 9 дек. 2018 вс 22:30
был в запасе
Милан
0
Торино
0
был в запасе
2.12.2018 2 дек. 2018 вс 14:30
Милан
2 : 1
Парма
2.12.2018 2 дек. 2018 вс 14:30
был в запасе
Милан
2
Парма
1
был в запасе
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 20:00
Лацио
1 : 1
Милан
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 20:00
был в запасе
Лацио
1
Милан
1
был в запасе
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 22:30
Милан
0 : 2
Ювентус
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 22:30
был в запасе
Милан
0
Ювентус
2
был в запасе
4.11.2018 4 нояб. 2018 вс 22:30
Удинезе
0 : 1
Милан
4.11.2018 4 нояб. 2018 вс 22:30
был в запасе
Удинезе
0
Милан
1
был в запасе