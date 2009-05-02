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Себастьен Гракс
№5
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
2.05.2009
2 мая 2009
сб
20:00
Сент-Этьен
0 : 0
Нанси
2.05.2009
2 мая 2009
сб
20:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Нанси
0
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Ницца
3 : 1
Сент-Этьен
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 76' - 90'
Ницца
3
Сент-Этьен
1
минуты: 76' - 90'
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Лилль
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
22:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Лилль
1
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
22:00
Ренн
1 : 0
Сент-Этьен
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
22:00
минуты: 0' - 90'
Ренн
1
Сент-Этьен
0
минуты: 0' - 90'
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
22:00
Сент-Этьен
0 : 3
Марсель
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
Марсель
3
минуты: 1' - 90'
22.03.2009
22 марта 2009
вс
19:00
Лорьян
3 : 1
Сент-Этьен
22.03.2009
22 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Лорьян
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
Гренобль
1 : 0
Сент-Этьен
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Гренобль
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
1.03.2009
1 марта 2009
вс
19:00
Монако
2 : 2
Сент-Этьен
1.03.2009
1 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Монако
2
Сент-Этьен
2
был в запасе
7.02.2009
7 февр. 2009
сб
21:00
Сент-Этьен
3 : 2
Кан
7.02.2009
7 февр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Сент-Этьен
3
Кан
2
был в запасе
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
23:00
Лион
1 : 1
Сент-Этьен
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
23:00
был в запасе
Лион
1
Сент-Этьен
1
был в запасе
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
21:00
Сент-Этьен
1 : 1
Ле Ман
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
21:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Ле Ман
1
был в запасе
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
Сошо
1 : 0
Сент-Этьен
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
минуты: 88' - 90'
Сошо
1
Сент-Этьен
0
минуты: 88' - 90'
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
21:00
Сент-Этьен
2 : 0
Осер
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
21:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Осер
0
был в запасе
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
21:00
Тулуза
3 : 1
Сент-Этьен
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
21:00
был в запасе
Тулуза
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
6.12.2008
6 дек. 2008
сб
21:00
Сент-Этьен
2 : 0
Гавр
6.12.2008
6 дек. 2008
сб
21:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Гавр
0
был в запасе
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
19:00
Нанси
1 : 2
Сент-Этьен
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
19:00
был в запасе
Нанси
1
Сент-Этьен
2
был в запасе
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
Сент-Этьен
0 : 1
Ницца
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Ницца
1
был в запасе