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Бадара Сене
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
7.03.2010
7 марта 2010
вс
19:00
Гренобль
1 : 1
Ле Ман
7.03.2010
7 марта 2010
вс
19:00
был в запасе
Гренобль
1
Ле Ман
1
был в запасе
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:00
Лилль
3 : 0
Ле Ман
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
3
Ле Ман
0
минуты: 1' - 90'
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
21:00
Ле Ман
2 : 1
Валансьен
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
21:00
был в запасе
Ле Ман
2
Валансьен
1
был в запасе
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
21:00
Монпелье
2 : 1
Ле Ман
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
21:00
был в запасе
Монпелье
2
Ле Ман
1
был в запасе
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
21:00
Ренн
2 : 1
Ле Ман
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
21:00
был в запасе
Ренн
2
Ле Ман
1
был в запасе
7.11.2009
7 нояб. 2009
сб
21:00
Ле Ман
0 : 1
Осер
7.11.2009
7 нояб. 2009
сб
21:00
был в запасе
Ле Ман
0
Осер
1
был в запасе
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
19:00
Ницца
1 : 0
Ле Ман
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 90' - 90'
Ницца
1
Ле Ман
0
минуты: 90' - 90'
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
20:00
Ле Ман
1 : 1
Булонь
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
20:00
минуты: 76' - 90'
Ле Ман
1
Булонь
1
минуты: 76' - 90'
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
20:00
Сошо
1 : 0
Ле Ман
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
20:00
минуты: 76' - 90'
Сошо
1
Ле Ман
0
минуты: 76' - 90'
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
20:00
Ле Ман
1 : 2
Марсель
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
20:00
был в запасе
Ле Ман
1
Марсель
2
был в запасе