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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Акрур 2
1:1
Матч завершен
Ле Ман
Ле Ман
Майга 50
Лига 1, 27 тур
Лига 1,
27 тур
Франция
7 марта 2010, 19:00 МСК
7.03.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Гренобль
мин
0
Витакич
Миливое Витакич
90
0
Вивиани
Жоди Вивиани
90
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Соже
Давид Соже
90
0
Кальве
Жан Кальве
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
65
0
Батльес
Лоран Батльес
86
0
Раве
Йорик Раве
75
0
Бойя
Пьер Бойя
90
0
Акрур
Нассим Акрур
2'
2'
90
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Робен
Мартиаль Робен
0
Манфруа
Джимми Манфруа
0
Сианси
Хьюго Сианси
0
Жуан
Джимми Жуан
0
Любоя
Даниэль Любоя
0
Тадич
Йосип Тадич
Ле Ман
мин
0
Овоно
Дидье Овоно
90
0
Жедер
Антонио Жедер
90
0
Сердан
Грегори Сердан
90
0
Бааль
Людовик Бааль
90
0
Корчиа
Себастьен Корчиа
90
0
Лама
Ролан Лама
87
0
Томас
Фредерик Томас
67
0
Доссеви
Матье Доссеви
90
0
Нэрри
Мусса Нэрри
90
0
Ле Таллек
Энтони Ле Таллек
90
0
Майга
Модибо Майга
50'
50'
83
Запасные
0
Макаридзе
Георгий Макаридзе
0
Саная
Амиран Саная
0
Паулу
Жоау Паулу
0
Сене
Бадара Сене
0
Хельстад
Торстен Хельстад
0
Сиссе
Фуссейни Сиссе
0
Уали
Идир Уали